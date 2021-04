Luthi: “Federer è ancora indietro come condizione fisica”

Severin Luthi ha rilasciato una breve dichiarazione al media SRF in merito allo stato di forma di Roger Federer. Dalle sue parole apprendiamo che lo svizzero sta continuando la preparazione con buona intensità e senza intoppi, ma la sua forma dal punto di vista atletico è ancora indietro rispetto a quel che serve per essere competitivo in un grande torneo, soprattutto uno Slam.

“Per quanto riguarda la forma fisica, Roger è ancora un po’ indietro. Ha ancora alcuni deficit e su questo dobbiamo concentrarci. L’allenamento in campo è abbastanza intenso e di buona qualità, ma non lo produce con la frequenza che sarebbe necessaria nel periodo vicino a un torneo”, dichiara Luthi.

Severin parla anche del suo rapporto con Federer e del suo ruolo: “Roger è una persona che sa ascoltare, è un aspetto molto importante, ma in questo caso vedo la figura dell’allenatore piuttosto come un consigliere, perché alla fine della giornata è lui che decide cosa fare in campo. In panchina cerco di trasmettere calma. Roger è una grande persona, ti restituisce moltissimo, è un privilegio aver la possibilità di stare insieme a lui”.

Marco Mazzoni