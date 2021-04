Jannik Sinner dopo la sconfitta a Barcellona: “Domani sarò in campo ad allenarmi”. Tsitsipas ” Jannik è un grande giocatore, ha una velocità di palla molto alta” (con il video della partita)

Jannik Sinner : “Sicuramente le sconfitte in partite importanti fanno male.

Sono un po’ deluso, ma il tennis va così. Tsitsipas ha giocato bene i punti importanti.

Ovviamente gioco e mi alleno per andare il più lontano possibile nei tornei, ma non posso farci nulla. La mia testa è già al prossimo torneo. Domani sarò in campo ad allenarmi”.

Stefanos Tstisipas : “Jannik è un grande giocatore, ha una velocità di palla molto alta, è un ragazzo con qualcosa di diverso. Ha avuto diverse occasioni per farmi il break, per mia fortuna sono riuscito a salvarmi. Andare subito avanti nel punteggio mi ha dato molta fiducia. Per me oggi il servizio è stata la chiave del match. E’ vero che negli ultimi game non credo di aver servito bene, ma penso di aver fatto molte cose giuste dal punto di vista tattico. Ho giocato avvressivo, sono venuto a rete, ho variato altezza e velocità dei colpi per non dargli punti di riferimento”.