Rafael Nadal su Benoit Paire: “Benoit è una persona eccellente nonostante abbia perso la motivazione negli ultimi mesi”

La Federazione francese di tennis ha annunciato ieri che Benoit Paire non potrà rappresentare la squadra francese a Tokyo, qualcosa che immediatamente ha generato molte chiacchiere.

La base della ragione risiede nel comportamento “altamente inappropriato” che il numero 35 del ranking ATP ha tenuto, ma non tutti sono convinti di questa decisione. Rafael Nadal, per esempio, ha lasciato un elogio per il francese.

“Su quello che è successo con Benoit non voglio dare nessuna opinione. Benoit è una persona eccellente nonostante abbia perso la motivazione negli ultimi mesi. È certo che ha fatto diverse cose che non sono state gradite. Capisco la decisione della FFT, ma conosco Benoit e deve essere stata davvero dura per lui”, ha dichiarato il numero tre del mondo.