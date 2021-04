Challenger Roma 1: Andrea Pellegrino è in finale. Domani sarà alla caccia del primo titolo in carriera (Video)

Andrea Pellegrino, n.288 ATP e in tabellone grazie ad una wild card è in finale nel torneo di Roma 1.

Il 24enne pugliese di Bisceglie si è guadagnato un posto nelle semifinali ed ha sconfitto in tre set il ceco Vit Kopriva.

Domani sarà alla caccia del primo titolo challenger in carriera (è anche la prima finale) contro Hugo Gaston.

Challenger Roma 1 – Terra rossa – Quarti di Finale e Semifinali

Campo Centrale – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Lorenzo Giustino vs [Q] Vit Kopriva



2. [6] Juan Pablo Varillas vs [5] Hugo Gaston



3. [WC] Andrea Pellegrino vs [Q] Vit Kopriva (non prima ore: 12:30)



4. Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Paolo Lorenzi / Juan Pablo Varillas