ATP Monaco di Baviera: Il Tabellone di Quali. Nessuna presenza italiana

ATP 250 Monaco di Baviera – Tabellone di Qualificazione

(1) Berankis, Ricardas vs (WC) Rehberg, Max Hans

Majchrzak, Kamil vs (6) Ivashka, Ilya

(2) Gombos, Norbert vs Nagal, Sumit

(WC) Zverev, Mischa vs (7) Galan, Daniel Elahi

(3) Martin, Andrej vs Rodionov, Jurij

Gojowczyk, Peter vs (8) McDonald, Mackenzie

(4) Sugita, Yuichi vs Stebe, Cedrik-Marcel

Gunneswaran, Prajnesh vs (5) Novak, Dennis

Centre Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [WC] Mischa Zverev vs [7] Daniel Elahi Galan

2. [4] Yuichi Sugita vs Cedrik-Marcel Stebe (non prima ore: 15:30)

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Peter Gojowczyk vs [8] Mackenzie McDonald

2. [1] Ricardas Berankis vs [WC] Max Hans Rehberg

3. [2] Norbert Gombos vs Sumit Nagal

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Andrej Martin vs Jurij Rodionov

2. Kamil Majchrzak vs [6] Ilya Ivashka

3. Prajnesh Gunneswaran vs [5] Dennis Novak