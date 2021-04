Comunicato della FFT: Benoit Paire escluso dai Giochi Olimpici di Tokyo

Gli ultimi comportamenti tenuti sul campo da Benoit Paire non sono passati inosservati ai vertici della FFT, la Federazione Francese di Tennis: sul sito ufficiale del principale organo tennistico transalpino, nella giornata di oggi, è stato pubblicato un comunicato abbastanza pesante nei confronti del trentunenne di Avignone, protagonista nell’ultimo periodo di più di un atteggiamento sopra le righe.

Paire, che in questo inizio di stagione ha vinto solo una partita a livello di singolare (nel febbraio scorso a Cordoba contro il cileno Nicolas Jarry), non potrà essere selezionato per partecipare ai Giochi Olimpici di Tokyo: “Vista la ripetizione di comportamenti profondamente inappropriati da parte di Benoit Paire, il Comitato Esecutivo della FFT, su proposta di Nicolas Escudé e dopo un consulto con il capitano del team di Coppa Davis Sébastian Grosjean, ha deciso di escludere il giocatore da una possibile selezione per le prossime Olimpiadi di Tokyo“, si legge nella nota.

“Il 4 marzo 2021, durante la partita con Francisco Cerundolo nel secondo turno del torneo ATP di Buenos Aires, Paire si è comportato in modo antisportivo e inappropriato sia in campo, con sputi ed imprecazioni, che all’esterno, attraverso l’uso dei social. Tale comportamento non era isolato (ci sono vari precedenti di racchette rotte, imprecazioni, ecc.) e il Comitato Etico ha deciso di prendere in considerazione l’articolo 28 del Regolamento Amministrativo della FFT, che prevede il rispetto delle regole etiche dello sport da parte di tutti i tennisti francesi“, così prosegue il lungo comunicato emesso dalla FFT. Contattato immediatamente dal Presidente Gilles Moretton, Benoit Paire si era scusato per l’atteggiamento mostrato in campo, dichiarando che non sarebbe più accaduto nulla di simile.

Il 12 marzo, a seguito di quanto accaduto nella partita contro Cerundolo, il Comitato Etico ha riconosciuto Paire come colpevole di aver violato il Principio 1.1 del Codice Etico della FFT (rispetto del gioco, dei luoghi e delle attrezzature, delle regole, delle se stessi, degli altri, delle istituzioni sportive e pubbliche del proprio paese, del fair play o anche dell’autocontrollo), ma allo stesso tempo ha deciso di non prendere provvedimenti viste le immediate scuse formulate dal giocatore.

Al termine della sfida contro Thompson a Monte-Carlo, considerate le dichiarazioni di Paire in conferenza stampa, la FFT ha riconosciuto un’altra grave violazione delle norme da parte del proprio giocatore: “Le dichiarazioni di Paire hanno indignato l’intera famiglia del tennis ma non solo. Considerando che questi atteggiamenti sono inammissibili e influenzano negativamente l’immagine dello sport, il Presidente della FFT ha deciso di avviare un ulteriore procedimento contro Paire. In una riunione tenutasi nella giornata odierna, si è deciso che Benoit Paire non potrà essere selezionato per le Olimpiadi di Tokyo“.

Il Presidente Moretton ha così commentato l’esclusione di Paire dal torneo a cinque cerchi: “Un suo comportamento profondamente inappropriato dall’inizio dell’anno mina gravemente i valori dello sport, come il tennis, ed è del tutto incompatibile con lo spirito olimpico. E’ dovere di ogni giocatore e di ogni giocatrice di alto livello rispettare i valori del nostro sport e sta a loro essere esemplari dentro e fuori dal campo, soprattutto nei confronti dei giovani del nostro Paese“.