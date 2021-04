ATP Barcellona: Jannik Sinner raggiunge i quarti di finale. Eliminato Roberto Bautista Agut

Continua la cavalcata di Jannik Sinner a Barcellona, torneo ATP 500 di un montepremi di 1,5 milioni euro in corso sulla terra rossa in Catalogna. Giovedì pomeriggio il 19enne di Sesto Pusteria supera negli ottavi di finale lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 11 del mondo, in due set con il punteggio di 7-6(9), 6-2.

Ancora tu? Sinner ha ritrovato per la terza volta consecutiva sulla sua strada Roberto Bautista Agut. In principio fu Dubai (ottavi), poi Miami (semifinale), e adesso la terra rossa di Barcellona, dove Sinner gioca per la prima volta il torneo. I due precedenti erano già a favore dell’azzurro, dopo due partite molto lottate. Stavolta, sulla terra è stata un’esperienza nuova. Ma, non c’è due senza tre.

Anche il terzo incrocio tra Sinner e Bautista Agut è stato molto equilibrato, almeno nel primo set. Nel terzo gioco lo spagnolo strappa il turno di battuta all’azzurro, Sinner risponde però con il contro del 2-2 pari. Nel game successivo l’allievo di Riccardo Piatti salva una palla break a Bautista Agut, poi si porta sul 3-2. Il numero 19 del mondo non sbaglia più niente e conquista il break del 5-3. Sul proprio servizio Sinner spreca una palla set, mentre Bautista Agut si dimostra cinico, piazzando il controbre del 5-4. Poi entrambi i tennisti tenevano il loro turno di battuta fino al 6-6. Il tiebreak è da brividi. Il 33ennne spagnolo spreca un set point sul 6-5, Sinner sul 7-6. Poi Bautista Agut, avanti per 8-7 e 9-8, non riesce nemmeno questa volta a chiudere il set. Sinner pareggia sul 9-9, poi allunga sul 10-9 e dopo un’ora e 13 minuti di gioco trasforma il suo terzo set point per l’11-9.

Bautista Agut non si riprende più da questo colpo. Nel game d’apertura del secondo parziale Sinner piazza il break, poi scappa sul 2-0. Nel settimo gioco l’azzurro Next Gen conquista un altro break per il 5-2, spianando così la strada per la conquista del match. Dopo quasi due ore di gioco Sinner chiude i giochi sul 6-2 finale. Un’altra ottima prestazione, di grande personalità, contro un avversario tosto come Bauista Agut.

Nei quarti contro Andrey Rublev

Per Sinner si tratta della 17° vittoria stagionale, in 23 uscite. Meglio di lui solo Daniil Medvedev (21), Stefanos Tsitsipas (23) ed Andrej Rublev (25). L’azzurro affronterà domani nei quarti di finale proprio il 23enne russo, finalista la scorsa settimana a Montecarlo. Rublev, numero 7 del mondo, sta disputando una stagione straordinaria nella quale ha vinto un torneo, l’ATP 500 di Rotterdam, e l’ATP Cup con la Russia. Un precedente tra l’altoatesino e Rublev, l’anno scorso al secondo turno a Vienna, con Sinner che è stato costretto a ritirarsi sul 2-1 a favore del moscovita.

Nonostante questa vittoria Sinner non migliora la sua classifica mondiale. Il pusterese rimane al 19° posto, alle spalle del canadese Milos Raonic.

Per Sinner si tratta del 10° quarto di finale su 30 tornei giocati in carriera.

Quinto quarto su 8 tornei disputati nel 2021.

ATP ATP Barcelona Bautista Agut R. Bautista Agut R. 6 2 Sinner J. Sinner J. 7 6 Vincitore: Sinner J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Bautista Agut R. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Bautista Agut R. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Bautista Agut R. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Bautista Agut R. 15-0 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 9*-8 9*-9 9-10* 6-6 → 6-7 Bautista Agut R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Bautista Agut R. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Bautista Agut R. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Bautista Agut R. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Bautista Agut R. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Bautista Agut R. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

1 Aces 61 Double Faults 072% (47/65) 1st Serve 68% (61/90)62% (29/47) 1st Serve Points Won 69% (42/61)39% (7/18) 2nd Serve Points Won 48% (14/29)0% (0/4) Break Points Saved 71% (5/7)10 Service Games Played 1031% (19/61) 1st Serve Return Points Won 38% (18/47)52% (15/29) 2nd Serve Return Points Won 61% (11/18)29% (2/7) Break Points Converted 100% (4/4)10 Return Games Played 1055% (36/65) Service Points Won 62% (56/90)38% (34/90) Return Points Won 45% (29/65)45% (70/155) Total Points Won 55% (85/155)