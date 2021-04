Jannik Sinner supera Gerasimov e vola negli ottavi di Barcellona

Inizia con una vittoria l’avventura di Jannik Sinner nell’ATP 500 di Barcellona. Martedì sera il 19enne di Sesto Pusteria si è imposto al secondo turno sul bielorusso Egor Gerasimov, numero 77 del ranking mondiale, in due set e dopo poco più di un ora di gioco per 6-3, 6-2.

In serata, a chiudere il programma sul centrale dedicato a Rafa Nadal, è stato Jannik Sinner. L’altoatesino, finalista a Miami, è tornato dopo la sconfitta contro Novak Djokovic al secondo turno nel Principato. Sinner, da lunedì numero 19 del mondo (ennesimo best ranking), è l’undicesima testa di serie in Catalogna ed al primo turno ha avuto bye. Al secondo round l’allievo di Riccardo Piatti ha trovato dall’altra parte della rete per la prima volta in carriera Egor Gerasimov. Il 28enne bielorusso occupa attualmente il 77° posto nelle classifiche mondiali e quest’anno ha già raggiunto la semifinale di Marsiglia.

Sinner partiva forte e già nel quinto game strappa il turno di battuta a Gerasimov per il 3-2. L’azzurrino controlla questo vantaggio e dopo 32 minuti chiudeva il primo set – con un altro break – sul 6-3. Dominio altoatesino pure nel secondo parziale, con Sinner che nel quarto gioco piazza il break del 3-1. Nel gioco successivo il numero 19 del mondo annullava tre palle break, poi allunga sul 4-1. Sinner non rischiava più niente e con un altro break si imponeva per 6-2. A

Altro duello contro Bautista Agut

Negli ottavi di finale Sinner sfiderà giovedì di nuovo Roberto Bautista Agut, numero 11 del mondo. Il tennista pusterese ed il 33enne spagnolo si sono già affrontati due volte quest’anno, un mese fa a Dubai e 18 giorni fa a Miami. L’azzurrino si è imposto sia negli Emirati Arabi Uniti che negli Stati Uniti, sempre in tre set. Bautista Agut, numero 5 del tabellone, si è imposto oggi al secondo turno sul suo connazionale Pablo Andujar in due set.

ATP ATP Barcelona Gerasimov E. Gerasimov E. 3 2 Sinner J. Sinner J. 6 6 Vincitore: Sinner J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Gerasimov E. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Gerasimov E. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Sinner J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Gerasimov E. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Gerasimov E. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Gerasimov E. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Gerasimov E. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Sinner J. 0-15 15-15 15-30 40-30 2-3 → 2-4 Gerasimov E. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Gerasimov E. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Gerasimov E. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

1 Aces 57 Double Faults 047% (25/53) 1st Serve 65% (32/49)64% (16/25) 1st Serve Points Won 81% (26/32)46% (13/28) 2nd Serve Points Won 53% (9/17)33% (2/6) Break Points Saved 100% (3/3)9 Service Games Played 819% (6/32) 1st Serve Return Points Won 36% (9/25)47% (8/17) 2nd Serve Return Points Won 54% (15/28)0% (0/3) Break Points Converted 67% (4/6)8 Return Games Played 955% (29/53) Service Points Won 71% (35/49)29% (14/49) Return Points Won 45% (24/53)42% (43/102) Total Points Won 58% (59/102)