Benoit Paire non si ferma: altro ko a Barcellona, solo due vittorie da agosto 2020. Quando finirà lo show?

E’ proseguito anche ieri, con la sconfitta al primo turno dell’ATP 500 di Barcellona per mano del lucky loser Federico Gaio, lo show tutt’altro che avvincente da parte di Benoit Paire: il tennista francese, attuale numero 35 del ranking ATP, sta giocando quasi ogni settimana con l’unico scopo di arricchire il proprio portafoglio senza pensare minimamente ai risultati ottenuti sul campo, come da lui stesso ribadito in più di una intervista rilasciata nell’ultimo periodo.

Presente nella Top-50 della classifica mondiale solo ed esclusivamente in virtù del congelamento di una parte di punti ottenuti nel 2019, il transalpino classe ’89 vanta un poco invidiabile record di una sola vittoria ottenuta in stagione, al secondo turno del torneo ATP 250 di Cordoba contro il rientrante Nicolas Jarry. In questi primi mesi della stagione, Paire ha inanellato una sconfitta dopo l’altra (ha già raggiunto la doppia cifra) e nella stragrande maggioranza delle partite disputate ha fatto intendere di non avere alcuna intenzione di impegnarsi almeno fino a quando la situazione legata all’emergenza Covid-19 non migliorerà: Paire, secondo cui giocare a porte chiuse è come farlo “in un cimitero“, non vince due partite consecutive dal torneo di Auckland del gennaio 2020, quando raggiunse la finale perdendo solamente al tiebreak decisivo dal connazionale Humbert.

Dalla ripresa delle attività del circuito professionistico dopo il lockdown dello scorso anno, Benoit Paire si è aggiudicato appena due partite: oltre alla vittoria già menzionata con Jarry, nel settembre scorso superò il primo turno al Roland Garros battendo in tre set il sudcoreano Kwon. Dall’agosto 2020 ad oggi, il francese ha un bilancio di due vittorie e sedici sconfitte: osservando in breve le entry list dei tornei delle prossime settimane, Paire sembrerebbe intenzionato a riproporre questo orribile spettacolo senza sosta per almeno un altro mese, visto che parteciperà a quattro tornei consecutivi (Estoril, Madrid, Roma e Ginevra) dalla prossima settimana prima di qualche giorno di sosta in “preparazione” al Roland Garros.

I RISULTATI DI BENOIT PAIRE NEL 2021

WEEK 5: ATP Cup – sconfitte contro Fognini e Thiem (ritirato dopo il primo set)

WEEK 6-7: Australian Open – sconfitto al primo turno, in quattro set, da Gerasimov

WEEK 8: ATP 250 Cordoba – vince all’esordio con Jarry (dopo il bye al primo turno), ko ai quarti di finale con Coria

WEEK 9: ATP 250 Buenos Aires – sconfitto al secondo turno da Francisco Cerundolo (dopo il bye all’esordio)

WEEK 10: ATP 250 Santiago – sconfitto al secondo turno da Holger Vitus Nodskov Rune (dopo il bye all’esordio)

WEEK 11: ATP 500 Acapulco – sconfitto al primo turno da Stefanos Tsitsipas

WEEK 12-13: Masters 1000 Miami – sconfitto al secondo turno da Lorenzo Musetti (dopo il bye all’esordio)

WEEK 15: Masters 1000 Monte-Carlo – sconfitto al primo turno da Jordan Thompson

WEEK 16: ATP 500 Barcellona – sconfitto al primo turno da Federico Gaio

PROSSIMI TORNEI

WEEK 17: ATP 250 Estoril

WEEK 18: Masters 1000 Madrid

WEEK 19: Masters 1000 Roma

WEEK 20: ATP 250 Ginevra

WEEK 22-23: Roland Garros

LE STATISTICHE DELLA STAGIONE DI PAIRE

Partite giocate: 11

Partite vinte: 1 / Partite perse: 10

Set giocati: 25

Set vinti: 5 / Set persi: 20

Prize money: $192.364