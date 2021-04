Nadal: “Djokovic è ossessionato dai record”. Djokovic: “Non mi ossessiono per niente”

Botta e risposta a distanza tra i due leader del tennis mondiale, il n.1 Novak Djokovic e l’eterno rivale Rafa Nadal. Ad accendere la “miccia” una frase rilasciata dall’iberico in un’intervista a Metro (magazine britannico), in cui ha dichiarato: “Non so quanto giocherò ancora… ho contratti firmati per molti anni a venire, ma questo non vuol dire che mi vedrete in campo fino a 45 anni! Cosa mi motiva? Sono ambizioso, ma la mia è una voglia di vincere sana, mi diverto sul tour, allenandomi, giocando, sfruttando ogni bel momento che la nostra vita sportiva ci regala. Sono molto soddisfatto della mia carriera, e non mi sento frustrato per le sconfitte o i record che non riesco a superare. Vorrei vincere ancora tornei dello Slam ma la mia ambizione è diversa da quella di Novak. Lui è molto concentrato sui record, lo vedo più ossessionato, anche se non in modo negativo. Quelle cose significano molto per lui. Il mio approccio è totalmente diverso”.

La frase non è passata inosservata al serbo, che nella conferenza stampa del torneo di Belgrado ha risposto così sulla faccenda: “Non posso parlare a suo nome perché non so come la pensa, ma Rafa ha il diritto di avere un’opinione su qualunque cosa. Questa volta ha parlato dei record. Personalmente, non sono ossessionato da niente nella mia vita. Sento solo una passione enorme, un desiderio di continuare a crescere come tennista. Sono una persona che vuole sempre raggiungere i suoi obiettivi e non ho mai avuto problemi a confermarlo. Non mi sono mai nascosto sul tema, vorrei battere il record di vittorie di tornei del Grande Slam o raggiungere un grandi obiettivi, non c’è niente di male nell’ammetterlo. Fin da piccolo non avevo paura di dichiarare i miei obiettivi: volevo essere il numero uno al mondo e vincere gli Slam. Certo, nel tempo gli obiettivi sono aumentati e quando ne raggiungi uno ne vuoi già raggiungere un altro. Questo è il cammino, lo stesso che ha Rafa”.

Continua il serbo: “Tutto è questione di percezione e interpretazione di ciò che si dice. Rispetto molto Rafa, probabilmente più di qualsiasi altro giocatore del circuito. È il più grande rivale che abbia mai avuto. Tutto quello che ha realizzato, la sua dedizione per il nostro sport e il suo modo di allenarsi e gareggiare, genera in me totale ammirazione. Lui conosce quali siano le proprie fonti di motivazione, non posso entrare in questo. Ho detto molte volte in passato che il mio amore per il tennis è la ragione principale per cui continuo a giocare. Se non amassi gareggiare, non avrei alcun motivo per continuare. Continuo perché sento ancora il fuoco e la voglia di vincere. Ho anche il sostegno di chi mi è più vicino. Finché continua così, andrò avanti”.

Manca oltre un mese a Roland Garros, ma il lungo avvicinamento al torneo che potrebbe risolversi in un’altra super finale tra i due – con in palio lo Slam n.21 per Nadal – sembra già iniziato…

Marco Mazzoni