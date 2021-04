ATP Barcellona e Belgrado: Il programma completo di Martedì 20 Aprile 2021

ATP 500 Barcellona

1. Albert Ramos-Vinolasvs [Q] Holger Vitus Nodskov Rune2. Feliciano Lopezvs(non prima ore: 12:30)3. [WC] Carlos Alcarazvs Frances Tiafoe4. [5] Roberto Bautista Agutvs Pablo Andujar5. Egor Gerasimovvs

Pista Manolo Santana – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jordan Thompson vs Richard Gasquet

2. Alejandro Davidovich Fokina vs Alexander Bublik

3. Pierre-Hugues Herbert vs [8] David Goffin

4. [7] Denis Shapovalov vs Jeremy Chardy

5. [12] Karen Khachanov vs Cameron Norrie

Pista 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Dominik Koepfer vs Corentin Moutet

2. Cristian Garin / Guido Pella vs [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury

3. Daniel Evans / Neal Skupski vs Henri Kontinen / Edouard Roger-Vasselin

4. Kevin Krawietz / Horia Tecau vs [2] Marcel Granollers / Horacio Zeballos

5. John Peers / Luke Saville vs Marcelo Melo / Jean-Julien Rojer

1. Ricardas Berankisvs Federico Delbonis2. [Q] Facundo Bagnisvs [8] Miomir Kecmanovic3.vs [9] Laslo Djere4. Sebastian Kordavs Aljaz Bedene(non prima ore: 19:00)5. [Q] Francisco Cerundolovs Alexei Popyrin

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Soonwoo Kwon vs [LL] Roberto Carballes Baena

2. Pablo Cuevas vs Emil Ruusuvuori

3. [WC] Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs [3] Raven Klaasen / Ben McLachlan

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Q] Arthur Rinderknech vs Juan Ignacio Londero

2. Matteo Berrettini / Andrea Vavassori vs Andres Molteni / Frederik Nielsen

3. [Alt] Artem Sitak / Stefano Travaglia vs Ariel Behar / Gonzalo Escobar