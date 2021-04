Le italiane nel circuito ITF: i numeri del 2021. Bronzetti e Brancaccio sugli scudi

Il movimento tennistico femminile italiano è in crescita, come si evince dai risultati ottenuti dalle ragazze azzurre in questi primi mesi di attività nel circuito ITF: sono dodici le finali centrate da giocatrici italiane nel circuito internazionale ed è stato già battuto il record dell’intera stagione scorsa, nella quale vennero registrate solo dieci qualificazioni all’ultimo atto di un torneo Pro con cinque titoli.

Lucia Bronzetti e Nuria Brancaccio sono le tenniste che hanno avuto modo di mettersi maggiormente in mostra nel 2021: la prima, classe 1998 e fresca di ingresso nella Top-300 WTA per la prima volta in carriera, ha raccolto due successi nei $15.000 di Sharm El Sheikh (Egitto) e Le Havre (Francia), spingendosi poi fino alla finalissima del prestigioso $60.000 di Bellinzona (Svizzera); la seconda, classe 2000 e n.617 del mondo, ha conquistato il primo titolo a livello Pro nel marzo scorso sulla terra battuta di Antalya (Turchia), sui cui campi ha raggiunto la finale in altre tre occasioni.

Doppietta di finali perse, tra gennaio e febbraio, per Aurora Zantedeschi in quel di Antalya. Nel mese di marzo hanno avuto l’opportunità di disputare una finale nel circuito ITF anche Camilla Rosatello, Lucrezia Stefanini e Angelica Raggi.

LUCIA BRONZETTI (2 TITOLI – 1 FINALE)

FEBBRAIO – W15 Sharm El Sheikh (Egitto) – b. Nefisa Berberovic (BIH) 7-6(4) 6-0

MARZO – W15 Le Havre (Francia) – b. Sara Cakarevic (FRA) 6-3 6-1

APRILE – W60 Bellinzona (Svizzera) – vs Julia Grabher (AUT) 2-6 3-6

NURIA BRANCACCIO (1 TITOLO – 3 FINALI)

FEBBRAIO – W15 Antalya (Turchia) – vs Dea Herdzelas (BIH) 7-6(1) 2-6 5-7

MARZO – W15 Antalya (Turchia) – b. Jang-Su Jeong (TPE) 7-5 6-4

MARZO – W15 Antalya (Turchia) – vs Park So-Hyun (TPE) 4-6 0-6

APRILE – W15 Antalya (Turchia) – vs Anastasiya Soboleva (UKR) 0-6 6-7(5)

AURORA ZANTEDESCHI (2 FINALI)

GENNAIO – W15 Antalya (Turchia) – vs Tamara Curovic (SRB) 5-7 6-7(4)

FEBBRAIO – W15 Antalya (Turchia) – vs Andreea Prisacariu (ROU) 3-6 5-7

CAMILLA ROSATELLO (1 FINALE)

MARZO – W15 Manacor (Spagna) – vs Marina Bassols Ribera (ESP) 5-7 2-6

LUCREZIA STEFANINI (1 FINALE)

MARZO – W15 Monastir (Tunisia) – vs Jana Kolodynska (BLR) 6-1 0-6 6-7(5)

ANGELICA RAGGI (1 FINALE)

MARZO – W15 Monastir (Tunisia) – vs Anna Kubareva (BLR) 1-6 1-6

*Statistiche aggiornate alla settimana del 12 aprile compresa