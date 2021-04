ATP Belgrado: Marco Cecchinato batte Troicki e sfiderà Matteo Berrettini al secondo turno. Mager supera le qualificazioni (con il tabellone compresi i qualificati)

Buona la prima per Marco Cecchinato nel torneo ATP 250 di Belgrado.

Il 28enne palermitano, n.94 del ranking, ha liquidato all’esordio per 61 64, in appena 66 minuti di gioco, il serbo Viktor Troicki, n.195 ATP e in tabellone con una wild card.

Marco dopo aver vinto il primo set per 6 a 1, nel secondo parziale ha messo a segno il break decisivo sull’1 pari e poi sul 3 a 2 annullava l’unica palla break concessa dell’incontro chiudendo qualche game più tardi la partita per 6 a 4.

Sarà dunque Marco l’avversario di Matteo Berrettini, n.10 ATP e secondo favorito del seeding, che entrerà in gara direttamente al secondo turno: il siciliano ha vinto in tre combattutissimi set l’unico precedente, disputato nei quarti del challenger sulla terra di Francavilla a mare nel 2017.

Gianluca Mager ha staccato, invece, il pass per il tabellone principale: nel turno decisivo delle qualificazioni il 26enne sanremese, n.98 del ranking e prima testa di serie delle “quali”, ha battuto 61 46 64, dopo quasi due ore di lotta, il giapponese Taro Daniel, n.121 ATP ed ottava testa di serie.

ATP ATP Belgrade Troicki V. Troicki V. 1 4 Cecchinato M. Cecchinato M. 6 6 Vincitore: Cecchinato M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Cecchinato M. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Troicki V. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Cecchinato M. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Troicki V. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Cecchinato M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Troicki V. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Cecchinato M. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Troicki V. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Cecchinato M. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Troicki V. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Cecchinato M. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Troicki V. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Cecchinato M. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Troicki V. 0-15 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Cecchinato M. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Troicki V. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Cecchinato M. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2 Aces 02 Double Faults 262% (28/45) 1st Serve 63% (30/48)64% (18/28) 1st Serve Points Won 83% (25/30)47% (8/17) 2nd Serve Points Won 78% (14/18)25% (1/4) Break Points Saved 100% (1/1)8 Service Games Played 917% (5/30) 1st Serve Return Points Won 36% (10/28)22% (4/18) 2nd Serve Return Points Won 53% (9/17)0% (0/1) Break Points Converted 75% (3/4)9 Return Games Played 858% (26/45) Service Points Won 81% (39/48)19% (9/48) Return Points Won 42% (19/45)38% (35/93) Total Points Won 62% (58/93)

ATP ATP Belgrade Mager G. Mager G. 6 4 6 Daniel T. Daniel T. 1 6 4 Vincitore: Mager G. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Mager G. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Daniel T. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Mager G. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Daniel T. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Mager G. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Daniel T. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Mager G. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Daniel T. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Mager G. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Daniel T. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Mager G. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Daniel T. 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 Mager G. 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Daniel T. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Mager G. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Daniel T. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Mager G. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Daniel T. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Mager G. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Daniel T. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Mager G. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Daniel T. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 Mager G. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Daniel T. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Mager G. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Daniel T. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 Mager G. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

5 Aces 62 Double Faults 165% (57/88) 1st Serve 65% (48/74)63% (36/57) 1st Serve Points Won 60% (29/48)45% (14/31) 2nd Serve Points Won 27% (7/26)17% (1/6) Break Points Saved 42% (5/12)14 Service Games Played 1340% (19/48) 1st Serve Return Points Won 37% (21/57)73% (19/26) 2nd Serve Return Points Won 55% (17/31)58% (7/12) Break Points Converted 83% (5/6)13 Return Games Played 1457% (50/88) Service Points Won 49% (36/74)51% (38/74) Return Points Won 43% (38/88)54% (88/162) Total Points Won 46% (74/162)

Md

(1) Djokovic, Novak vs Bye

Kwon, Soonwoo vs (LL) Carballes Baena, Roberto

(Q) Rinderknech, Arthur vs Londero, Juan Ignacio

(Q) Bagnis, Facundo vs (8) Kecmanovic, Miomir

(3) Karatsev, Aslan vs Bye

Korda, Sebastian vs Bedene, Aljaz

(Q) Cerundolo, Francisco vs Popyrin, Alexei

(Q) Mager, Gianluca vs (9) Djere, Laslo

(7) Millman, John vs (WC) Petrovic, Danilo

Cuevas, Pablo vs Ruusuvuori, Emil

Berankis, Ricardas vs Delbonis, Federico

Bye vs (4) Lajovic, Dusan

(5) Krajinovic, Filip vs Travaglia, Stefano

(WC) Milojevic, Nikola vs Coria, Federico

(WC) Troicki, Viktor vs Cecchinato, Marco

Bye vs (2) Berrettini, Matteo