Challenger Tallahassee: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun azzurro al via

Challenger Tallahassee – Il Main Draw

(1) Seyboth Wild, Thiago vs Etcheverry, Tomas Martin

Brooksby, Jenson vs (WC) Damm, Martin

(WC) Harrison, Ryan vs Ebden, Matthew

Polansky, Peter vs (8) Mmoh, Michael

(3) Gunneswaran, Prajnesh vs (Alt) Sakamoto, Pedro

Torpegaard, Mikael vs (Alt) Bellucci, Thomaz

(WC) Kodat, Toby Alex vs Mena, Facundo

Schnur, Brayden vs (6) Cerundolo, Juan Manuel

(5) Karlovic, Ivo vs Fratangelo, Bjorn

Watanuki, Yosuke vs Qualifier

Kwiatkowski, Thai-Son vs Krueger, Mitchell

Sock, Jack vs (4) Jung, Jason

(7) Popko, Dmitry vs Qualifier

Cid Subervi, Roberto vs Menezes, Joao

Qualifier vs Olivo, Renzo

Qualifier vs (2) Kudla, Denis

(1) Ritschard, Alexandervs (WC) Colak, Ozan(Alt) Kirchheimer, Strongvs (8) Yevseyev, Denis(2) Luz, Orlandovs (WC) Kuzuhara, Bruno(Alt) Rybakov, Alexvs (5) Geerts, Michael

(3) Velotti, Agustin vs (WC) Gregg, Perry

(Alt) Matos, Rafael vs (6) Bangoura, Sekou

(4) Young, Donald vs (Alt) King, Evan

Kovacevic, Aleksandar vs (7) Jianu, Filip Cristian

Stadium Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Donald Young vs [Alt] Evan King

2. [Alt] Alex Rybakov vs [5] Michael Geerts

3. [Alt] Strong Kirchheimer vs [8] Denis Yevseyev

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Rafael Matos vs [6] Sekou Bangoura

2. [2] Orlando Luz vs [WC] Bruno Kuzuhara

3. [1] Alexander Ritschard vs [WC] Ozan Colak

Court 5 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Aleksandar Kovacevic vs [7] Filip Cristian Jianu

2. [3] Agustin Velotti vs [WC] Perry Gregg