Cambio di data per il Future di Bergamo: anticipato alla settimana del 21 giugno

Contestualmente all’annuncio del nuovo torneo su erba in programma a Gaiba, pochi giorni fa l’International Tennis Federation ha comunicato che in Italia si terrà un torneo Future da $15.000 di montepremi sulla terra battuta outdoor di Bergamo. Inizialmente previsto nella settimana del 5 luglio, l’evento è stato anticipato di qualche giorno e avrà inizio a partire dal 21 giugno.

Per quanto concerne le manifestazioni del circuito Future in programma sul territorio italiano, al momento sono stati confermati solamente Bergamo e Gaiba: quest’ultima manifestazione, che si giocherà sui prati della città della provincia di Rovigo, aprirà le danze dei tornei “minori” in Italia dal 7 giugno prossimo.

TORNEI FUTURES IN ITALIA

Dal 7 giugno – M15 Gaiba – erba outdoor

Dal 21 giugno – M15 Bergamo – terra outdoor