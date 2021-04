Challenger Roma 1: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Dieci azzurri al via tra Main Draw e Quali

Challenger Roma 1 – Terra rossa – Tabellone Principale

(1) Barrere, Gregoire vs Andreozzi, Guido

Couacaud, Enzo vs Ymer, Elias

(Alt) Gojo, Borna vs Marcora, Roberto

(Alt) Collarini, Andrea vs (6) Varillas, Juan Pablo

(3) Lorenzi, Paolo vs Maden, Yannick

Bolt, Alex vs Qualifier

(PR) Kokkinakis, Thanasi vs Clarke, Jay

Escobedo, Ernesto vs (5) Gaston, Hugo

(8) Diez, Steven vs (WC) Pellegrino, Andrea

Qualifier vs Vukic, Aleksandar

(WC) Zeppieri, Giulio vs (WC) Napolitano, Stefano

Qualifier vs (4) Ofner, Sebastian

(7) Giustino, Lorenzo vs Horansky, Filip

Stakhovsky, Sergiy vs (SE) Bourgue, Mathias

Tomic, Bernard vs Bemelmans, Ruben

Qualifier vs (2) Dellien, Hugo

(1) Istomin, Denisvs (WC) Spinnato, Daniele(Alt) Molcan, Alexvs (8) Gabashvili, Teymuraz

(2) Kamke, Tobias vs (WC) Cobolli, Flavio

(WC) Gigante, Matteo vs (7) Grenier, Hugo

(3) Trungelliti, Marco vs (Alt) Kotov, Pavel

(Alt) Bergs, Zizou vs (6) Lamasine, Tristan

(4) Viola, Matteo vs (Alt) Vatutin, Alexey

(Alt) Kopriva, Vit vs (5) Wu, Tung-Lin

Campo Centrale – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Denis Istomin vs [WC] Daniele Spinnato

2. [WC] Matteo Gigante vs [7] Hugo Grenier

3. [2] Tobias Kamke vs [WC] Flavio Cobolli (non prima ore: 13:00)

Campo 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Alex Molcan vs [8] Teymuraz Gabashvili

2. [Alt] Zizou Bergs vs [6] Tristan Lamasine

3. [4] Matteo Viola vs [Alt] Alexey Vatutin

Campo 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Marco Trungelliti vs [Alt] Pavel Kotov

2. [Alt] Vit Kopriva vs [5] Tung-Lin Wu