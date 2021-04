Billie Jean King Cup, Romania-Italia: Jasmine Paolini aprirà il Day-2 contro Ruse

Cambio di formazione all’ultimo minuto per Romania e Italia, impegnate sul cemento indoor della “Sala Polivalenta” di Cluj-Napoca nel Playoff di Billie Jean King Cup che mette in palio un posto nelle qualificazioni alle Finals del 2022. Avanti di due punti grazie ai successi ottenuti ieri da Cocciaretto e Trevisan, la nazionale capitanata da Tathiana Garbin avrà bisogno quest’oggi di una sola vittoria per archiviare la pratica.

Ci sono novità, come anticipato in precedenza, nel terzo incontro del “tie”, il primo di giornata (inizio alle ore 13 locali): al posto di Trevisan, infatti, giocherà Jasmine Paolini, n.104 del ranking WTA; nelle fila rumene, invece, ci sarà Elena Gabriela Ruse, n.168 del mondo, al posto di Irina Maria Bara. Confermato il quarto singolare tra Buzarnescu e Cocciaretto, in chiusura di programma spazio (qualora fosse necessario) al doppio tra Niculescu/Ruse e Paolini/Gatto-Monticone.

ROMANIA – ITALIA 0-2

R1: Elisabetta Cocciaretto (ITA) b. Irina Maria Bara (ROU) 6-1 6-4

R2: Martina Trevisan (ITA) b. Mihaela Buzarnescu (ROU) 6-2 2-6 7-6(5)

R3: Elena Gabriela Ruse (ROU) vs Jasmine Paolini (ITA)

R4: Mihaela Buzarnescu (ROU) vs Elisabetta Cocciaretto (ITA)

R5: Monica Niculescu/Elena Gabriela Ruse (ROU) vs Jasmine Paolini/Giulia Gatto-Monticone (ITA)