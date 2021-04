ATP 500 Barcellona: Il Tabellone di Qualificazione. Un italiano al via

ATP 500 Barcellona – Tabellone di Qualificazione

Pista Rafa Nadal – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Mikael Ymer vs [WC] Holger Vitus Nodskov Rune

2. [WC] Tommy Robredo vs [10] Federico Gaio

3. [4] Mikhail Kukushkin vs [WC] Carlos Gimeno Valero

4. [3] Pedro Martinez vs Marc-Andrea Huesler

Pista Manolo Santana – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Dennis Novak vs Botic Van de Zandschulp

2. [6] Ilya Ivashka vs Maxime Cressy

3. [WC] Pedro Cachin vs [12] Henri Laaksonen

4. [1] Tennys Sandgren vs Bernabe Zapata Miralles

Pista 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Mohamed Safwat vs [7] Peter Gojowczyk

2. [PR] Andrey Kuznetsov vs [8] Antoine Hoang

3. Tallon Griekspoor vs [11] Jurij Rodionov

4. Illya Marchenko vs [9] Sumit Nagal