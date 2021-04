Billie Jean King Cup: L’Italia batte la Romania per 3 a 1 ed accede ai preliminari dell’edizione 2022 della Billie Jean King Cup

L’Italia torna tra le grandi della Billie Jean King Cup by BNP Paribas. La squadra azzurra capitanata da Tathiana Garbin ha infatti sconfitto la Romania nella sfida valida per i play-off sul veloce indoor della Sala Polivalenta a Cluj.

L’Italia quindi batte la Romania per 3 a 1 e si qualifica per i preliminari della Billie Jean King Cup 2022.

Nel quarto singolare Elisabetta Cocciaretto ha sconfitto per 75 76 (5) Mihaela Buzarnescu portando l’Italia in questo modo ai preliminari.

Nel primo set l’azzurra avanti per 4 a 2 e poi per 5 a 3 subiva la rimonta dell’avversaria che impattava sul 5 pari,.

Dal 5 pari però Elisabetta, dallo 0-30 ed era alla battuta, piazzava un micidiale parziale di 8 punti a 1 conquistando la frazione per 7 a 5.

Nel secondo set l’azzurra recuperava un break nel sesto gioco e poi sul 4 a 3, 0-40, mancava 4 palle break che l’avrebbero mandata a servire per il match nel game successivo.

Si andava al tiebreak e qui la Cocciaretto avanti per 4 a 1 subiva la rimonta della rumena che però dal 5 pari commetteva due errori gratuiti lasciando spazio alla vittoria dell’italiana per 7 punti a 5.

vs 1-3 – Sala Polivalenta, Cluj-Napoca, Romania – Surface: Hard

14:30 Buzarnescu M. (Rou) – Cocciaretto E. (Ita)



16:00 Niculescu M./Ruse G. – Gatto-Monticone G./Paolini J. Non disputata



Ieri

14:30 Bara Irina M. (Rou) – Cocciaretto E. (Ita)



16:00 Buzarnescu M. (Rou) – Trevisan M. (Ita)