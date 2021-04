Masters 1000 Monte Carlo: Stefanos Tsitsipas in semifinale. Alejandro Davidovich Fokina si ritira in lacrime (Video)

Stefanos Tsitsipas, quarta testa di serie e numero 5 del mondo, è il primo semifinalista del Masters 1000 di Monte Carlo, ma è in semifinale non nel modo che avrebbe voluto.

Il greco è avanzato a scapito di un infortunio a Alejandro Davidovich Fokina, che è uscito via in lacrime alla fine del primo set perso per 7 a 5.

Stefanos ha visto lo spagnolo abbandonare subito dopo la fine del primo set, con i primi segni del problema muscolare alla coscia sinistra che sono apparsi sul 3-3. Davidovich Fokina è stato assistito ed è anche riuscito a giocare un buon tennis fino a che alla fine si è arreso.

Così, Tsitsipas è diventato il primo semifinalista a Monaco, un torneo dove non era mai riuscito ad arrivare così lontano. È anche la sua sesta semifinale in un Masters 1000 e aspetterà ora il vincitore del duello tra David Goffin e Daniel Evans.

An unfortunate end 😞

Davidovich Fokina is forced to retire in his first Masters 1000 quarter-final, sending Tsitsipas through to the last 4

Hope to see you on court soon, @alexdavidovich1 🙏 pic.twitter.com/DUsEWgmHyG

