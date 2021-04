Billie Jean King Cup, Romania-Italia: sorteggiate le sfide, Cocciaretto e Trevisan in singolare

Sono state sorteggiate le sfide del Playoff di Billie Jean King Cup tra Romania e Italia, che si sfideranno domani e sabato sul cemento indoor della “Sala Polivalenta” di Cluj-Napoca (venerdì si partirà alle 14.30 italiane, sabato alle 13).

Tathiana Garbin, capitano della selezione azzurra, ha scelto di affidarsi ad Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan per gli incontri di singolare: ad aprire il programma sarà la marchigiana, n.111 WTA, opposta a Irina Maria Bara, n.132 del mondo; a seguire, invece, toccherà alla toscana contro Mihaela Buzarnescu, n.137. Sabato si proseguirà con i due singolari incrociati (Bara-Trevisan e Buzarnescu-Cocciaretto) prima del doppio conclusivo tra Paolini/Gatto-Monticone e Niculescu/Ruse.

ROMANIA – ITALIA

R1: Irina Maria Bara (ROU) vs Elisabetta Cocciaretto (ITA)

R2: Mihaela Buzarnescu (ROU) vs Martina Trevisan (ITA)

R3: Irina Maria Bara (ROU) vs Martina Trevisan (ITA)

R4: Mihaela Buzarnescu (ROU) vs Elisabetta Cocciaretto (ITA)

R5: Monica Niculescu/Elena Gabriela Ruse (ROU) vs Jasmine Paolini/Giulia Gatto-Monticone (ITA)