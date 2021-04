Masters 1000 Monte Carlo: Fabio Fognini centra gli ottavi di finale. Fuori senza rimpianti Salvatore Caruso

Nessun problema per Fabio Fognini, n.18 ATP e 15esima testa di serie, nel secondo turno del torneo di Monte Carlo.

L’azzurro ha sconfitto l’australiano Jordan Thompson, n.63 del ranking con un doppio 63 in 1 ora e 22 minuti di partita

Agli ottavi di finale l’azzurro affronterà Krajinovic o Londero.

Nel primo set Fabio si portava in un attimo avanti per 4 a 0. Sul 5 a 2 però l’azzurro cedeva a 30 il turno di battuta ma arrivava l’immediata reazione di Fognini che toglieva a 30 la battuta a Thompson conquistando la frazione per 6 a 3.

Nel secondo set un break chirurgico di Fognini nel quarto game (a 0), chiudeva i conti, portando a casa set e match per 6 a 3, senza concedere nulla a Jordan sul proprio servizio.

ATP ATP Monte Carlo Fognini F. Fognini F. 6 6 Thompson J. Thompson J. 3 3 Vincitore: Fognini F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Fognini F. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Thompson J. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Fognini F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Thompson J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Fognini F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Thompson J. 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Fognini F. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Thompson J. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Fognini F. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Thompson J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Fognini F. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 Thompson J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Fognini F. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Thompson J. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 4-1 Fognini F. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Thompson J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Fognini F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Thompson J. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

0 Aces 23 Double Faults 070% (38/54) 1st Serve 60% (30/50)71% (27/38) 1st Serve Points Won 57% (17/30)56% (9/16) 2nd Serve Points Won 50% (10/20)67% (2/3) Break Points Saved 50% (4/8)9 Service Games Played 943% (13/30) 1st Serve Return Points Won 29% (11/38)50% (10/20) 2nd Serve Return Points Won 44% (7/16)50% (4/8) Break Points Converted 33% (1/3)9 Return Games Played 967% (36/54) Service Points Won 54% (27/50)46% (23/50) Return Points Won 33% (18/54)57% (59/104) Total Points Won 43% (45/104)

Niente da fare per Salvatore Caruso nel secondo turno del torneo di Monte Carlo.

Il 28enne di Avola n.89 ATP, promosso dalle qualificazioni, è stato sconfitto per 63 62, in un’ora e otto minuti, dal russo Andrey Rublev, n.8 del ranking e 6 del seeding.

Nel primo set Caruso sotto per 1 a 4, break del russo nel secondo gioco, annullava nel sesto game altre due palle per il doppio break ma non era mai pericolso in risposta con Rublev che chiudeva agevolmente il parziale per 6 a 3.

Nel secondo set nel secondo game Caruso non è riuscito a sfruttare le prime due palle-break concesse nell’incontro da un russo piuttostoe nervoso. Rublev ha alzato l’intensità dei suoi colpi e con un parziale di cinque giochi di fila è volato sul 5-1. Il siciliano è riuscito ad allungare di qualche minuto la partita (5-2): nel game successivo si è anche procurato due palle-break ma il russo ha chiuso 6-2 con un diritto potente sul match point.

ATP ATP Monte Carlo Rublev A. Rublev A. 6 6 Caruso S. Caruso S. 3 2 Vincitore: Rublev A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Rublev A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Caruso S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Rublev A. 15-0 15-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Caruso S. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Rublev A. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Caruso S. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Rublev A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Caruso S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Rublev A. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Caruso S. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Rublev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Caruso S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Rublev A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Caruso S. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Rublev A. 15-0 15-15 30-15 2-0 → 3-0 Caruso S. 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Rublev A. 0-15 40-15 0-0 → 1-0

4 Aces 31 Double Faults 463% (36/57) 1st Serve 66% (33/50)75% (27/36) 1st Serve Points Won 61% (20/33)62% (13/21) 2nd Serve Points Won 41% (7/17)100% (4/4) Break Points Saved 40% (2/5)9 Service Games Played 839% (13/33) 1st Serve Return Points Won 25% (9/36)59% (10/17) 2nd Serve Return Points Won 38% (8/21)60% (3/5) Break Points Converted 0% (0/4)8 Return Games Played 970% (40/57) Service Points Won 54% (27/50)46% (23/50) Return Points Won 30% (17/57)59% (63/107) Total Points Won 41% (44/107)