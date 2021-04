Il direttore del torneo di Acapulco sogna Federer e spera in un Masters 1000. Ma qualcuno dovrà rinunciare

Roger Federer è incredibilmente popolare in tutto il mondo e il Messico non fa eccezione. Alla fine del 2019, lo svizzero ha fatto un tour in America Latina e ha raccolto oltre 40.000 persone nella Monumental Bullring di Città del Messico per un incontro con Alexander Zverev. Eppure, non ha mai incluso il Messico nel suo programma ufficiale ATP, ma Raul Zurutuza, direttore dell’Acapulco ATP 500, non sta perdendo le speranze di averlo nella manifestazione.

“Rispettiamo molto il rapporto che ha con il torneo di Dubai, che è nella stessa settimana. Quella partita di esibizione fatta in Messico un anno e mezzo fa è stata pazzesca. C’erano 42.000 persone in uno stadio è stato incredibile. Alla fine la folla ha iniziato a gridare ‘Acapulco, Acapulco!”

Raul ha anche parlato del sogno di fare del suo torneo un evento Masters 1000. “Dovrà accadere che alcuni tornei abbandonino e l’ultima volta che è successo è stato più di 10 anni fa”, ha ricordato.