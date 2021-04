Linda Fruhvirtová ottiene la prima vittoria WTA a 15 anni

Linda Fruhvirtová, prodigio quindicenne della Repubblica Ceca, ha vissuto martedì sera un momento molto importante della sua ancora giovanissima carriera, quando ha vinto per la prima volta un match in un main draw WTA, raggiungendo il secondo turno del WTA 250 di Charleston.

La giovane e talentuosa ceca, che si sta facendo un nome nei tornei ITF negli ultimi mesi, ha battuto l’ex top 15 Alizé Cornet, che si è ritirata quando la ceca stava conducendo nel game 40-30 sul punteggio di 6-2, 6-7(7), 4-4. Fruhvirtová poteva chiudere il match anche nel secondo set – ha servito per conquistarlo e ha avuto anche il match point nel tiebreak – ma ha potuto risolvere la partita solo quando la Cornet ha abbandonato il campo per un problema fisico.

A first WTA main draw victory for the 15-year-old! 🇨🇿

Czech wildcard Linda Fruhvirtova is into Round 2 after a thrilling battle with No.4 seed Cornet, who was forced to retire at 4-4 in the deciding set.#MUSCHealthWomensOpen pic.twitter.com/D9niZFo5ms

— wta (@WTA) April 14, 2021