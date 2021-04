Masters 1000 Monte Carlo: LIVE i risultati con il dettaglio del Secondo Turno. Eliminato Marco Cecchinato. In campo Lorenzo Sonego (LIVE)

Niente da fare per Marco Cecchinato, n.92 ATP, che dopo essersi aggiudicato in due set la sfida tra qualificati contro il tedesco Domink Koepfer, n.56 del ranking, è stato sconfitto dal belga David Goffin, n.15 del ranking e 11 del seeding per 64 60.

Da segnalare che nel primo parziale Marco dopo aver perso il servizio nel terzo gioco (a 15), sul 4 a 5 e servizio Goffin ha mancato due palle per il controbreak prima di perdere sette game consecutivi e anche la partita per 6-4 6-0.

ATP ATP Monte Carlo Goffin D. Goffin D. 6 6 Cecchinato M. Cecchinato M. 4 0 Vincitore: Goffin D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Goffin D. 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 Cecchinato M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Goffin D. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Cecchinato M. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Goffin D. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Cecchinato M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Goffin D. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Cecchinato M. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Goffin D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Cecchinato M. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Goffin D. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Cecchinato M. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Goffin D. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Cecchinato M. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Goffin D. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Cecchinato M. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

5 Aces 20 Double Faults 248% (21/44) 1st Serve 69% (37/54)95% (20/21) 1st Serve Points Won 59% (22/37)65% (15/23) 2nd Serve Points Won 41% (7/17)100% (2/2) Break Points Saved 56% (5/9)8 Service Games Played 841% (15/37) 1st Serve Return Points Won 5% (1/21)59% (10/17) 2nd Serve Return Points Won 35% (8/23)44% (4/9) Break Points Converted 0% (0/2)8 Return Games Played 880% (35/44) Service Points Won 54% (29/54)46% (25/54) Return Points Won 20% (9/44)61% (60/98) Total Points Won 39% (38/98)

Masters 1000 Monte Carlo (Monaco) – 2° Turno, terra battuta

Court Rainier III – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Andrey Rublev vs [Q] Salvatore Caruso



ATP ATP Monte Carlo Rublev A. Rublev A. 6 6 Caruso S. Caruso S. 3 2 Vincitore: Rublev A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Rublev A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Caruso S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Rublev A. 15-0 15-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Caruso S. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Rublev A. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Caruso S. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Rublev A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Caruso S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Rublev A. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Caruso S. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Rublev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Caruso S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Rublev A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Caruso S. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Rublev A. 15-0 15-15 30-15 2-0 → 3-0 Caruso S. 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Rublev A. 0-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [1] Novak Djokovic vs Jannik Sinner



ATP ATP Monte Carlo Djokovic N. Djokovic N. 6 6 Sinner J. Sinner J. 4 2 Vincitore: Djokovic N. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Sinner J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Djokovic N. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Djokovic N. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Djokovic N. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Djokovic N. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Sinner J. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Djokovic N. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Sinner J. 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Djokovic N. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Sinner J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Djokovic N. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Sinner J. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Djokovic N. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Djokovic N. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [Q] Federico Delbonis vs [3] Rafael Nadal



ATP ATP Monte Carlo Delbonis F. Delbonis F. 1 2 Nadal R. Nadal R. 6 6 Vincitore: Nadal R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Nadal R. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Delbonis F. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Nadal R. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Delbonis F. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Nadal R. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 1-3 Delbonis F. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 Nadal R. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Delbonis F. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Nadal R. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Delbonis F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-5 → 1-5 Nadal R. 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Delbonis F. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Nadal R. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Delbonis F. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Nadal R. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. Lorenzo Sonego vs [5] Alexander Zverev



Il match deve ancora iniziare

Court des Princes – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [15] Fabio Fognini vs Jordan Thompson



ATP ATP Monte Carlo Fognini F. Fognini F. 6 6 Thompson J. Thompson J. 3 3 Vincitore: Fognini F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Fognini F. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Thompson J. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Fognini F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Thompson J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Fognini F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Thompson J. 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Fognini F. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Thompson J. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Fognini F. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Thompson J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Fognini F. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 Thompson J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Fognini F. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Thompson J. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 4-1 Fognini F. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Thompson J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Fognini F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Thompson J. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. [7] Diego Schwartzman vs Casper Ruud



ATP ATP Monte Carlo Schwartzman D. Schwartzman D. 3 3 Ruud C. Ruud C. 6 6 Vincitore: Ruud C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Schwartzman D. 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Schwartzman D. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Schwartzman D. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Ruud C. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Schwartzman D. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Ruud C. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Schwartzman D. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Schwartzman D. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Schwartzman D. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Schwartzman D. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Ruud C. 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Schwartzman D. 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1

3. Daniel Evans vs [13] Hubert Hurkacz



ATP ATP Monte Carlo Evans D. Evans D. 6 6 Hurkacz H. Hurkacz H. 4 1 Vincitore: Evans D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Hurkacz H. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 5-1 → 6-1 Evans D. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Hurkacz H. 0-15 15-15 15-30 40-30 4-0 → 4-1 Evans D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Hurkacz H. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Evans D. 15-0 15-15 40-15 1-0 → 2-0 Hurkacz H. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Evans D. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Hurkacz H. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Evans D. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Hurkacz H. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Evans D. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Hurkacz H. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Evans D. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Hurkacz H. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Evans D. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Hurkacz H. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. Fabio Fognini / Diego Schwartzman vs [6] Wesley Koolhof / Lukasz Kubot



ATP ATP Monte Carlo Fognini F. / Schwartzman D. • Fognini F. / Schwartzman D. 0 1 2 Koolhof W. / Kubot L. Koolhof W. / Kubot L. 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Fognini F. / Schwartzman D. 2-0 Koolhof W. / Kubot L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Fognini F. / Schwartzman D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Koolhof W. / Kubot L. 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Fognini F. / Schwartzman D. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Koolhof W. / Kubot L. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Fognini F. / Schwartzman D. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Koolhof W. / Kubot L. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 Fognini F. / Schwartzman D. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Koolhof W. / Kubot L. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [14] Grigor Dimitrov vs Jeremy Chardy



ATP ATP Monte Carlo Dimitrov G. Dimitrov G. 7 6 Chardy J. Chardy J. 6 4 Vincitore: Dimitrov G. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Dimitrov G. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Chardy J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Dimitrov G. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Chardy J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Dimitrov G. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Chardy J. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Dimitrov G. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Chardy J. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Dimitrov G. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Chardy J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 Chardy J. 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Dimitrov G. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Chardy J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Dimitrov G. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Chardy J. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Dimitrov G. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Chardy J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Dimitrov G. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Chardy J. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Dimitrov G. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Chardy J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Dimitrov G. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. Tommy Paul vs [9] Roberto Bautista Agut



ATP ATP Monte Carlo Paul T. Paul T. 3 4 Bautista Agut R. Bautista Agut R. 6 6 Vincitore: Bautista Agut R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Bautista Agut R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Paul T. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Bautista Agut R. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Paul T. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Bautista Agut R. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Paul T. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Bautista Agut R. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Paul T. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Bautista Agut R. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Paul T. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Bautista Agut R. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Paul T. 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Bautista Agut R. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 2-5 Paul T. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 Bautista Agut R. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Paul T. 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Bautista Agut R. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Paul T. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Bautista Agut R. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. Karen Khachanov / Andrey Rublev vs [4] Marcel Granollers / Horacio Zeballos



Il match deve ancora iniziare

Court 9 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. John Millman vs [16] Cristian Garin



ATP ATP Monte Carlo Millman J. Millman J. 1 4 Garin C. Garin C. 6 6 Vincitore: Garin C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Garin C. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Millman J. 0-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Garin C. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Millman J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Garin C. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Millman J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Garin C. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Millman J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Garin C. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Millman J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Garin C. 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Millman J. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Garin C. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 1-4 Millman J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Garin C. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Millman J. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Garin C. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [Q] Alexei Popyrin vs [WC] Lucas Pouille



ATP ATP Monte Carlo Popyrin A. Popyrin A. 5 6 3 Pouille L. Pouille L. 7 2 6 Vincitore: Pouille L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Pouille L. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Popyrin A. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 Pouille L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Popyrin A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Pouille L. 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Popyrin A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Pouille L. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Popyrin A. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Pouille L. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Popyrin A. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Pouille L. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Popyrin A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Pouille L. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Popyrin A. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Pouille L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Popyrin A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Pouille L. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Popyrin A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Pouille L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Popyrin A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Pouille L. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Popyrin A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Pouille L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Popyrin A. 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Pouille L. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Popyrin A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Pouille L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Popyrin A. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Pouille L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3. Karen Khachanov vs [12] Pablo Carreno Busta



ATP ATP Monte Carlo Khachanov K. • Khachanov K. A 2 1 Carreno Busta P. Carreno Busta P. 40 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Khachanov K. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 Carreno Busta P. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Khachanov K. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Carreno Busta P. 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Khachanov K. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Carreno Busta P. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Khachanov K. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Carreno Busta P. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Khachanov K. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Carreno Busta P. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Khachanov K. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

4. [7] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut vs Henri Kontinen / Edouard Roger-Vasselin



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Filip Krajinovic vs [LL] Juan Ignacio Londero



ATP ATP Monte Carlo Krajinovic F. Krajinovic F. 6 6 Londero J. Londero J. 0 3 Vincitore: Krajinovic F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Krajinovic F. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Londero J. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Krajinovic F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Londero J. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Krajinovic F. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Londero J. 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Krajinovic F. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Londero J. 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Krajinovic F. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Londero J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-0 → 6-0 Krajinovic F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Londero J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Krajinovic F. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Londero J. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Krajinovic F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [WC] Petros Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas vs Cristian Garin / Guido Pella (non prima ore: 14:00)



ATP ATP Monte Carlo Tsitsipas P. / Tsitsipas S. Tsitsipas P. / Tsitsipas S. 0 4 4 Garin C. / Pella G. • Garin C. / Pella G. 15 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Garin C. / Pella G. 15-0 4-5 Tsitsipas P. / Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Garin C. / Pella G. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Tsitsipas P. / Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Garin C. / Pella G. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Tsitsipas P. / Tsitsipas S. 15-0 30-0 30-30 40-30 40-40 1-3 → 2-3 Garin C. / Pella G. 0-15 15-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Tsitsipas P. / Tsitsipas S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Garin C. / Pella G. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Tsitsipas P. / Tsitsipas S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Garin C. / Pella G. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-5 → 4-6 Tsitsipas P. / Tsitsipas S. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Garin C. / Pella G. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-4 → 3-5 Tsitsipas P. / Tsitsipas S. 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Garin C. / Pella G. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Tsitsipas P. / Tsitsipas S. 0-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Garin C. / Pella G. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Tsitsipas P. / Tsitsipas S. 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 Garin C. / Pella G. 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Tsitsipas P. / Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [Alt] Ariel Behar / Gonzalo Escobar vs Grigor Dimitrov / David Goffin



Il match deve ancora iniziare

4. Raven Klaasen / Ben McLachlan vs [5] Rajeev Ram / Joe Salisbury



Il match deve ancora iniziare