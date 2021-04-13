WTA Charleston 2: LIVE i risultati con il dettaglio del Primo Turno. In campo Sara Errani (LIVE)

Sara Errani ITA, 29.04.1987
WTA 250 Charleston 2 (USA) – 1° Turno, terra battuta
19:00 Ahn K. (Usa) – Di Lorenzo F. (Usa)
WTA WTA Charleston 2
Ahn K.
30
1
Di Lorenzo F.•
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ahn K.
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 1-1
19:00 Liu C. (Usa) – Sanders S. (Aus)
WTA WTA Charleston 2
Liu C.
0
7
4
4
Sanders S.•
0
5
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Sanders S.
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Liu C.
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sanders S.
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Sanders S.
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Liu C.
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Sanders S.
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Liu C.
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Liu C.
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sanders S.
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
6-5 → 7-5
Liu C.
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Sanders S.
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Liu C.
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Sanders S.
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Liu C.
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Liu C.
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Liu C.
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
19:00 Wang Y. (Chn) – Sharma A. (Aus)
WTA WTA Charleston 2
Wang Y.
4
2
Sharma A.
6
6
Vincitore: Sharma A.
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sharma A.
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Wang Y.
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Wang Y.
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Sharma A.
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Sharma A.
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Wang Y.
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Wang Y.
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Sharma A.
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Sharma A.
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Wang Y.
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Sharma A.
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Wang Y.
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Wang Y.
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
20:30 Jabeur O. (Tun) – Voegele S. (Sui)
Il match deve ancora iniziare
20:30 Kovinic D. (Mne) – Tomova V. (Bul)
WTA WTA Charleston 2
Kovinic D.
0
2
Tomova V.•
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tomova V.
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Kovinic D.
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
20:30 Parks A. (Usa) – Min G. (Usa)
Il match deve ancora iniziare
22:00 Martincova T. (Cze) – Navarro E. (Usa)
Il match deve ancora iniziare
22:00 McHale C. – Errani S.
Il match deve ancora iniziare
22:00 Osorio Serrano M. C. (Col) – Linette M. (Pol)
Il match deve ancora iniziare
23:30 Fruhvirtova L. (Cze) – Cornet A. (Fra)
Il match deve ancora iniziare
23:30 Gumulya B./Rompies J. – Christian K./Santamaria S.
Il match deve ancora iniziare
1 commento
Mc hale battibile… Linette No. Non parliamo di Tauson. Ma Tomj a corrente alternata battibile per Errani.