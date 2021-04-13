Circuito WTA Copertina, WTA

WTA Charleston 2: LIVE i risultati con il dettaglio del Primo Turno. In campo Sara Errani (LIVE)

13/04/2021 15:36 1 commento
Sara Errani ITA, 29.04.1987
Sara Errani ITA, 29.04.1987

USA WTA 250 Charleston 2 (USA) – 1° Turno, terra battuta

19:00 Ahn K. (Usa) – Di Lorenzo F. (Usa)
WTA WTA Charleston 2
Ahn K.
30
1
Di Lorenzo F.
15
1
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19:00 Liu C. (Usa) – Sanders S. (Aus)

WTA WTA Charleston 2
Liu C.
0
7
4
4
Sanders S.
0
5
6
0
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19:00 Wang Y. (Chn) – Sharma A. (Aus)

WTA WTA Charleston 2
Wang Y.
4
2
Sharma A.
6
6
Vincitore: Sharma A.
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20:30 Jabeur O. (Tun) – Voegele S. (Sui)

Il match deve ancora iniziare

20:30 Kovinic D. (Mne) – Tomova V. (Bul)

WTA WTA Charleston 2
Kovinic D.
0
2
Tomova V.
0
0
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20:30 Parks A. (Usa) – Min G. (Usa)

Il match deve ancora iniziare

22:00 Martincova T. (Cze) – Navarro E. (Usa)

Il match deve ancora iniziare

22:00 McHale C. USA – Errani S. ITA

Il match deve ancora iniziare

22:00 Osorio Serrano M. C. (Col) – Linette M. (Pol)

Il match deve ancora iniziare

23:30 Fruhvirtova L. (Cze) – Cornet A. (Fra)

Il match deve ancora iniziare

23:30 Gumulya B./Rompies J. – Christian K./Santamaria S.

Il match deve ancora iniziare

1 commento

Costante principe (Guest) 13-04-2021 16:06

Mc hale battibile… Linette No. Non parliamo di Tauson. Ma Tomj a corrente alternata battibile per Errani.

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