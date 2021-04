Il Playoff tra Gran Bretagna e Messico si fermerà per i funerali del principe Filippo

Nella giornata di sabato 17 aprile, alle ore 15 locali (le 16 in Italia), nella Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor avrà luogo il funerale del principe Filippo di Edimburgo, scomparso pochi giorni fa all’età di 99 anni: per le restrizioni legate all’emergenza Covid-19, la cerimonia si terrà in forma privata e vi potranno partecipare un massimo di 30 persone. Proprio per questo motivo, non essendo possibile la presenza dei cittadini, l’ultimo saluto al principe verrà trasmesso anche dalle principali emittenti televisive della Gran Bretagna.

Nella fascia oraria dalle 15 alle 16, gran parte del Paese si fermerà (per quanto possibile) per rendere omaggio al principe. Così accadrà anche nel Playoff di Billie Jean King Cup tra Gran Bretagna e Messico, impegnate da venerdì al “National Tennis Centre” di Londra: come da comunicato ufficiale della LTA, il primo incontro della seconda giornata inizierà alle 11.30 locali (anticipato di trenta minuti rispetto all’orario fissato in origine) e ci sarà un’interruzione del gioco nell’ora in cui si terranno i funerali (dalle 15 alle 16). Il secondo match del sabato avrà inizio non prima delle 16.15 locali: non ci saranno variazioni, invece, nel programma del venerdì (inizio confermato alle 14).

Nel corso della cerimonia d’apertura del “tie” tra Gran Bretagna e Messico verrà osservato un minuto di silenzio. La LTA, inoltre, ha richiesto attraverso i propri canali ufficiali a tutti i suoi giocatori/sostenitori di osservare un minuto di silenzio anche alle ore 15 di sabato 17.