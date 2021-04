Simona Halep e Patricia Maria Tig danno forfait per il Playoff tra Romania e Italia

Simona Halep e Patricia Maria Tig, rispettivamente n.3 e n.63 del ranking WTA in singolare, hanno dato forfait per il Playoff di Billie Jean King Cup tra Romania e Italia, in programma dal 16 al 17 aprile sul cemento indoor della “Sala Polivalenta” di Cluj-Napoca, a causa di problemi fisici non ancora superati (la numero uno di Romania si è detta ancora alle prese con un fastidio alla spalla, mentre Tig non ha specificato le cause della mancata risposta alla convocazione pur riconducendole ad un infortunio).

Monica Niculescu, capitana nonché giocatrice della selezione rumena, ha dunque chiamato a raccolta Elena Gabriela Ruse, n.173 della classifica mondiale, per completare il roster assieme alle confermate Irina Bara e Mihaela Buzarnescu.

Le assenze di Halep e Tig non fanno altro che rimescolare improvvisamente le carte in tavola: se con la loro partecipazione l’Italia, guidata da Tathiana Garbin, sembrava avere zero chance di vittoria, adesso le quote viaggiano a favore della formazione azzurra visto che la Romania si presenterà senza alcuna Top-100 (la n.1 sarà Irina Bara, n.132 del mondo, mentre la n.2 sarà Mihaela Buzarnescu, n.137). Per quanto concerne la nostra Nazionale, ricordiamo che non ci sarà Camila Giorgi dopo la positività al Covid-19: prenderanno parte alla contesa Martina Trevisan, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Giulia Gatto Monticone e Bianca Turati.

ROMANIA – ITALIA

CONVOCATE ROMANIA: Irina Bara, Mihaela Buzarnescu, Elena Gabriela Ruse, Monica Niculescu

CONVOCATE ITALIA: Martina Trevisan, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Giulia Gatto Monticone, Bianca Turati