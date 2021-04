Masters 1000 Monte Carlo: si riprende a giocare dopo quasi cinque ore di sospensione

Pioggia protagonista nella seconda giornata di gare al Masters 1000 di Monte Carlo. Di seguito tutti gli aggiornamenti LIVE in merito alla situazione nel Principato di Monaco: il gioco è fermo da diverse ore a causa del maltempo, le previsioni sono tutt’altro che buone per il resto della settimana.

16.35 – SI RIPARTE! Il maltempo concede una tregua, dopo cinque ore di interruzione causa pioggia riprendono gli incontri al Masters 1000 di Monte Carlo.

16.13 – Su tutti i campi sono cominciate le procedure di rimozione dei teloni. Ha smesso di piovere da qualche minuto a Monte Carlo, il tempo di sistemare i campi e poi si proverà a ripartire.

15.50 – PROGRAMMA DEL GIORNO (Dalle 16.30, pioggia permettendo):

Court Rainier III – prosecuzione (WC) Musetti vs Karatsev 3-4* / Auger-Aliassime vs (16) Garin / (15) Fognini vs Kecmanovic

Court Des Princes – prosecuzione Millman vs Humbert 6-3 *0-0 / Evans vs Lajovic / (14) Dimitrov vs Struff

Court 2 – prosecuzione Davidovich Fokina vs De Minaur 6-4 4-4* / (Q) Fabbiano vs (13) Hurkacz / Pella vs (WC) Pouille

Court 9 – (Q) Caruso vs (WC) Catarina / (Q) Cecchinato vs (Q) Koepfer

Court 11 – Paul vs (LL) Martinez / Chardy vs Bublik

15.46 – I doppi previsti per la giornata odierna sono stati rinviati ufficialmente a domani.

15.43 – Gli organizzatori hanno pubblicato il nuovo ordine di gioco con inizio fissato per le ore 16.30 (al momento ha smesso di piovere). Confermata la prosecuzione di Musetti sul Court Rainier III, Caruso spostato sul Campo 9 (primo incontro) con Cecchinato-Koepfer a seguire. Fognini resta terzo match sul Centrale, Fabbiano-Hurkacz comincerà al termine di Davidovich Fokina-De Minaur sul Campo 2.

15.23 – Nessun incontro riprenderà prima delle ore 16.30: le previsioni mettono pioggia fino alle 22, di conseguenza appare quasi scontata la cancellazione dell’intero programma di gioco. Per quanto riguarda la giornata di domani, dovrebbe piovere solamente in mattinata.

15.17 – Ricordiamo che non c’è l’illuminazione sui campi secondari del Monte Carlo Country Club. Viste le condizioni meteo, è atteso a breve un aggiornamento da parte degli organizzatori circa la situazione odierna: non sembrano esserci chance per la ripresa regolare del gioco entro il tardo pomeriggio.

15.10 – Nell’attesa di capire se dovranno tornare o meno “al lavoro”, due giovani raccattapalle stanno dando vita ad una partita sul Campo 2, coperto dai teloni. Piove incessantemente a Monte Carlo: si va verso il rinvio alla giornata di domani.

14.15 – Sicuramente non si riprenderà a giocare prima delle ore 15.30: tutti i campi sono coperti dai teloni, ma la pioggia continua a scendere.

14.10 – Sono a rischio cancellazione i match Dimitrov-Struff e Pella-Pouille, programmati originariamente come quarti sul Court Rainier III e sul Court Des Princes. Da monitorare la situazione degli italiani: in caso di ripresa, proseguirà ovviamente l’incontro di Lorenzo Musetti contro Aslan Karatsev mentre restano in dubbio gli impegni di Fabio Fognini (vs Kecmanovic, terzo match sul Centrale), Thomas Fabbiano (vs Hurkacz, terzo match sul Court Des Princes), Salvatore Caruso (vs Catarina, secondo match sul Court 2) e Marco Cecchinato (vs Koepfer, terzo match sul Court 2).

14.00 – Trascorse ormai oltre due ore dalla sospensione degli incontri. Continua a piovere, anche se con minore intensità, in quel di Monte Carlo: gli organizzatori non hanno ancora pubblicato l’ordine di gioco aggiornato.

13.30 – I risultati delle partite al momento dell’interruzione per pioggia:

Court Rainier III – (WC) Musetti vs Karatsev 3-4*

Court Des Princes – Millman vs Humbert 6-3 *0-0

Court 2 – Davidovich Fokina vs De Minaur 6-4 4-4*

Court 9 – Mejo/Rojer vs (5) Ram/Salisbury 3-3*

Court 11 – (8) Krawietz/Tecau vs (WC) Tsitsipas/Tsitsipas *4-5

12.50 – Gioco interrotto anche sul Campo 2: Davidovich Fokina ha conquistato il primo set per 6-4 contro De Minaur, situazione di parità nel secondo parziale (4-4).

11.55 – Sospesi tutti gli incontri fatta eccezione per la sfida tra Davidovich Fokina e De Minaur vista la copertura presente sul Campo 2.