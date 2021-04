Masters 1000 Monte Carlo: Il programma di Lunedì 12 Aprile 2021. Domani in campo ben 5 azzurri

Court Rainier III – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Lorenzo Musetti vs Aslan Karatsev

2. Felix Auger-Aliassime vs [16] Cristian Garin

3. [15] Fabio Fognini vs Miomir Kecmanovic

4. [14] Grigor Dimitrov vs Jan-Lennard Struff

Court des Princes – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. John Millman vs Ugo Humbert

2. Daniel Evans vs Dusan Lajovic (non prima ore: 12:30)

3. [Q] Thomas Fabbiano vs [13] Hubert Hurkacz

4. Guido Pella vs [WC] Lucas Pouille

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alejandro Davidovich Fokina vs Alex de Minaur

2. [Q] Salvatore Caruso vs [WC] Lucas Catarina

3. [Q] Marco Cecchinato vs [Q] Dominik Koepfer

Court 9 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marcelo Melo / Jean-Julien Rojer vs [5] Rajeev Ram / Joe Salisbury

2. Tommy Paul vs [LL] Pedro Martinez

3. Jeremy Chardy vs Alexander Bublik

Court 11 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Kevin Krawietz / Horia Tecau vs [WC] Petros Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas

2. Adrian Mannarino / Benoit Paire vs [6] Wesley Koolhof / Lukasz Kubot (non prima ore: 12:30)