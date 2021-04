Brutto colpo (di nuovo) per l’Italia: rinviati il G1 di Santa Croce e il Trofeo Bonfiglio

Non ci sarà nessun torneo internazionale del circuito Under 18, in Italia, almeno fino al mese di giugno. E’ questo quanto emerso dall’ultimo aggiornamento dei calendari reso noto dall’International Tennis Federation (ITF), che ha preso la decisione (prevedibile) di rinviare a data da destinarsi il torneo Grado 1 di Santa Croce sull’Arno e il Trofeo Bonfiglio (Grado A) in programma rispettivamente dal 10 e dal 17 maggio 2021.

In precedenza, lo ricordiamo, erano stati spostati i G2 di Firenze, Salsomaggiore Terme e Prato. Mentre negli altri Paesi europei si continua a giocare senza sosta anche a livello Juniores, nel nostro Paese la situazione è invece decisamente diversa con nessuna manifestazione che avrà luogo nei prossimi mesi a causa delle restrizioni legate all’emergenza Covid-19.

I tantissimi ragazzi che quest’anno avrebbero tentato la fortuna nelle cinque tappe italiane del circuito U18 potranno provare, per il momento, a prendere parte solamente al Grado 5 di San Marino in calendario dal 27 al 31 luglio: sul Titano, ad un passo da “casa nostra”, resta confermata l’edizione 2021 del San Marino Junior Open.