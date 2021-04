Flavio Cobolli conquista il torneo di Antalya: è il suo primo titolo Pro

Primo squillo nel circuito professionistico per il romano Flavio Cobolli, che questa mattina ha fatto suo il torneo Future da $15.000 di montepremi di Antalya (Turchia) operando un’incredibile rimonta contro lo svedese Dragos Nicolae Madaras, n.617 del ranking mondiale. L’azzurro, classe 2002, ha ceduto il primo parziale con un eloquente 6-0 salvo poi aggiudicarsi le due frazioni successive con un doppio 6-3: quello ottenuto sulla terra battuta all’aperto di Antalya è il primo titolo nel circuito professionistico per il diciottenne italiano, che diventa così il quinto giocatore del nostro Paese, tra coloro nati dal 2001 in poi, ad essersi “sbloccato” tra i Pro.

Cobolli, attuale n.863 della classifica ATP in singolare, farà registrare già da domani il best ranking andandosi a posizionare sul gradino n.837.

PALMARES ITALIANI NATI DAL 2001 IN POI –

JANNIK SINNER (2001) – Challenger Bergamo 2019, Challenger Lexington 2019, Challenger Ortisei 2019, M25 Trento 2019, M25 Santa Margherita di Pula 2019, ATP 250 Sofia 2020, ATP 250 Melbourne 1 2021

LORENZO MUSETTI (2002) – M15 Antalya 2019, M15 Antalya 2019, Challenger Forlì 2020

GIULIO ZEPPIERI (2001) – M25 Santa Margherita di Pula 2019

LUCA NARDI (2003) – M15 Sharm El Sheikh 2020

FLAVIO COBOLLI (2002) – M15 Antalya 2021