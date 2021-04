Challenger Orlando: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

Challenger ORLANDO , FL. USA (H) /80 – Tabellone Principale

(1) Johnson, Steve vs Eubanks, Christopher

Mmoh, Michael vs Qualifier

Krueger, Mitchell vs Qualifier

Menezes, Joao vs (5) Kudla, Denis

(4) Seyboth Wild, Thiago vs Mena, Facundo

Torpegaard, Mikael vs Cid Subervi, Roberto

Gomez, Emilio vs Fratangelo, Bjorn

Schnur, Brayden vs (8) Tabilo, Alejandro

(6) Gunneswaran, Prajnesh vs Ebden, Matthew

Watanuki, Yosuke vs Sock, Jack

(WC) Kovacevic, Aleksandar vs Qualifier

(WC) Harrison, Christian vs (3) McDonald, Mackenzie

(7) Jung, Jason vs Brooksby, Jenson

Kwiatkowski, Thai-Son vs Blanch, Ulises

(WC) Khan, Zane vs Qualifier

Polansky, Peter vs (2) Uchiyama, Yasutaka

(1) Barrios Vera, Marcelo Tomasvs Ritschard, Alexander(WC) Kodat, Toby Alexvs (5) Sakamoto, Pedro

(2) Celikbilek, Altug vs Sekiguchi, Shuichi

De Jong, Jesper vs (6/Alt) King, Darian

(3) Moriya, Hiroki vs (WC) Damm, Martin

Aragone, JC vs (7) Bellucci, Thomaz

(4) Quiroz, Roberto vs (WC) Smith, Roy

King, Kevin vs (8) Ward, James

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Marcelo Tomas Barrios Vera vs Alexander Ritschard

2. [WC] Toby Alex Kodat vs [5] Pedro Sakamoto

3. [3] Hiroki Moriya vs [WC] Martin Damm

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Jesper De Jong vs [6/Alt] Darian King

2. JC Aragone vs [7] Thomaz Bellucci

3. [4] Roberto Quiroz vs [WC] Roy Smith

Court 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Altug Celikbilek vs Shuichi Sekiguchi

2. Kevin King vs [8] James Ward