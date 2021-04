Lorenzo Sonego dopo l’accesso alla finale di Cagliari: “Ho avuto un momento difficile alla fine del set, però mi sono tranquillizzato e sono ripartito, anche perché dentro sentivo energie e quindi in grado di vincere la partita”. Domani alle ore 13 la Finale

Lorenzo Sonego : “Ho avuto un momento difficile alla fine del set, però mi sono tranquillizzato e sono ripartito, anche perché dentro sentivo energie e quindi in grado di vincere la partita . Ho cercato di riguadagnare qualche metro in campo dopo essere arretrato un po’ nel secondo e aver subito così la sua iniziativa e sono riuscito a disputare un terzo set quasi perfetto. Ringrazio anche il mio team, che è sempre stato positivo e mi ha dato tanto supporto nelle difficoltà. Rispetto alla prima finale ATP ad Antalya ho acquisito esperienze importanti in giro per il mondo, mi sono allenato con giocatori più forti cercando di rubare a loro le cose migliori, sono anche cresciuto mentalmente. Come ritrovare energie prima della finale di doppio? Ora cerco di rilassarmi un po’ e mangiare qualcosa, spero che mi dia una grossa mano Andrea… In ogni caso mi godrò questi match: questo torneo si gioca in casa, situazione non tanto frequente, e sono contento di essere arrivato in fondo”.

1. Laslo Djere vs [3] Lorenzo Sonego