Masters 1000 Monte Carlo: Il Tabellone di Qualificazione con l’order of play di domani

Tabellone di Qualificazione

1. Kamil Majchrzakvs2. [WC] Mischa Zverevvs [14] Juan Ignacio Londero3. Marc-Andrea Hueslervs4. [3] Jiri Veselyvs Yannick Hanfmann(non prima ore: 16:00)

Court des Princes – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Martin Klizan vs [11] Salvatore Caruso

2. [2] Stefano Travaglia vs Sumit Nagal (non prima ore: 13:00)

3. [4] Pierre-Hugues Herbert vs [WC] Bernard Tomic

4. [WC] Romain Arneodo vs [8] Alexei Popyrin

Court 2 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [5] Corentin Moutet vs Pedro Martinez

2. [WC] Roberto Marcora vs [9] Federico Delbonis (non prima ore: 13:30)

Court 9 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [7] Egor Gerasimov vs Henri Laaksonen

2. [Alt] Thomas Fabbiano vs [10] Federico Coria (non prima ore: 13:30)

Court 11 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [6] Thiago Monteiro vs Joao Sousa

2. [1] Dominik Koepfer vs Bernabe Zapata Miralles (non prima ore: 13:30)