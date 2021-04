Masters 1000 Monte Carlo: Il Tabellone Principale. Cinque azzurri al via. Berrettini al secondo turno. Sinner in caso di vittoria si troverà di fronte Novak Djokovic

Masters 1000 Monte Carlo – Parte Alta

(1) Djokovic, Novak vs Bye

Ramos-Vinolas, Albert vs Sinner, Jannik

Evans, Daniel vs Lajovic, Dusan

Qualifier vs (13) Hurkacz, Hubert

(11) Goffin, David vs Cilic, Marin

Qualifier vs Qualifier

Sonego, Lorenzo vs Fucsovics, Marton

Bye vs (5) Zverev, Alexander

(4) Tsitsipas, Stefanos vs Bye

(WC) Musetti, Lorenzo vs Karatsev, Aslan

Millman, John vs Humbert, Ugo

Auger-Aliassime, Felix vs (16) Garin, Cristian

(10) Monfils, Gael vs Andujar, Pablo

Pella, Guido vs (WC) Pouille, Lucas

Davidovich Fokina, Alejandro vs de Minaur, Alex

Bye vs (8) Berrettini, Matteo

Masters 1000 Monte Carlo – Parte Bassa

(6) Rublev, Andrey vs Bye

Qualifier vs (WC) Catarina, Lucas

Paul, Tommy vs Qualifier

Fritz, Taylor vs (9) Bautista Agut, Roberto

(14) Dimitrov, Grigor vs Struff, Jan-Lennard

Chardy, Jeremy vs Bublik, Alexander

Qualifier vs Mannarino, Adrian

Bye vs (3) Nadal, Rafael

(7) Schwartzman, Diego vs Bye

(WC) Rune, Holger Vitus Nodskov vs Ruud, Casper

Khachanov, Karen vs Djere, Laslo

Qualifier vs (12) Carreno Busta, Pablo

(15) Fognini, Fabio vs Kecmanovic, Miomir

Thompson, Jordan vs Paire, Benoit

Krajinovic, Filip vs Basilashvili, Nikoloz

Bye vs (2) Medvedev, Daniil