ATP Cagliari: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno. Lorenzo Sonego ai quarti di finale. Fuori Marco Cecchinato

Lorenzo Sonego approda ai quarti di finale nel torneo ATP 250 di Cagliari.

Il 25enne torinese, n.34 ATP e terzo favorito del seeding, reduce dagli ottavi nel Masters 1000 di Miami, ha liquidato al secondo turno (per lui l’esordio) 64 61, in un’ora e 35 minuti di gioco, il francese Gilles Simon, n.63 del ranking.

Domani Sonego si giocherà un posto nelle semifinali con il tedesco Yannick Hanfmann, n.105 del ranking.

Dichiara Lorenzo alla fine della partita: “Non mi aspettavo di giocare subito così bene sulla terra arrivando da tanti tornei sul veloce, Lui è un giocatore solido, che ti costringe a giocare tutti i punti e che non molla mai. Sulla terra la cosa più importante è il fisico, c’è parecchio dispendio di energie: ho lavorato parecchio di gambe e su traiettorie più alte dei colpi. E poi cercando di variare il più possibile il servizio”.

Niente da fare per Marco Cecchinato nel secondo turno del torneo ATP 250 di Cagliari.

Il 28enne palermitano, n.93 ATP, è stato sconfitto dal tedesco Yannick Hanfmann, n.105 del ranking con il risultato di 75 61.

Da segnalare che Marco nel primo set sul 4 a 3 ha mancato una palla break che l’avrebbe mandato a servire per il set nel game successivo e poi dopo persa quell’occasione ha ceduto il turno di battuta sul 5 pari prima di perdere il primo set per 7 a 5 e dopo la seconda frazione per 6 a 1.

ATP 250 Cagliari (Italia) – 2° Turno , terra battuta

ATP ATP Cagliari Hanfmann Y. Hanfmann Y. 7 6 Cecchinato M. Cecchinato M. 5 1 Vincitore: Hanfmann Y. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Cecchinato M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Hanfmann Y. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Cecchinato M. 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 Hanfmann Y. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Cecchinato M. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Hanfmann Y. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Cecchinato M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Hanfmann Y. 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Cecchinato M. 30-15 5-5 → 6-5 Hanfmann Y. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Cecchinato M. 0-15 15-15 15-30 30-30 4-4 → 4-5 Hanfmann Y. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Cecchinato M. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Hanfmann Y. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Cecchinato M. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Hanfmann Y. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Cecchinato M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Hanfmann Y. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Cecchinato M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

1. Yannick Hanfmannvs Marco Cecchinato

2. [1] Daniel Evans vs Lorenzo Musetti



ATP ATP Cagliari Evans D. Evans D. 1 6 6 Musetti L. Musetti L. 6 1 7 Vincitore: Musetti L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 Evans D. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Evans D. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Evans D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Musetti L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Evans D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Evans D. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Musetti L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Evans D. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Evans D. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Musetti L. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Evans D. 0-15 0-30 0-40 4-0 → 4-1 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Evans D. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Musetti L. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Evans D. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Evans D. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 Musetti L. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Evans D. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Evans D. 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3. Gilles Simon vs [3] Lorenzo Sonego



ATP ATP Cagliari Simon G. Simon G. 4 1 Sonego L. Sonego L. 6 6 Vincitore: Sonego L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Simon G. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Sonego L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Simon G. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Simon G. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Sonego L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Simon G. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Sonego L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Simon G. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Simon G. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Simon G. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Sonego L. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Simon G. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. Laslo Djere vs [6] John Millman (non prima ore: 17:00)



ATP ATP Cagliari Djere L. • Djere L. A 6 1 Millman J. Millman J. 40 3 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Djere L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 Millman J. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Djere L. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Millman J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Djere L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Millman J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Djere L. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Millman J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Djere L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Millman J. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Djere L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Millman J. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Campo 14 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Jacopo Berrettini / Matteo Berrettini vs Treat Huey / Frederik Nielsen



ATP ATP Cagliari Berrettini J. / Berrettini M. Berrettini J. / Berrettini M. 7 6 Huey T. / Nielsen F. Huey T. / Nielsen F. 6 3 Vincitore: Berrettini J. / Berrettini M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Berrettini J. / Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Huey T. / Nielsen F. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Berrettini J. / Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Huey T. / Nielsen F. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Berrettini J. / Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Huey T. / Nielsen F. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Berrettini J. / Berrettini M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Huey T. / Nielsen F. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Berrettini J. / Berrettini M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 Berrettini J. / Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Huey T. / Nielsen F. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 Berrettini J. / Berrettini M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-4 → 5-5 Huey T. / Nielsen F. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-3 → 5-4 Berrettini J. / Berrettini M. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Huey T. / Nielsen F. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Berrettini J. / Berrettini M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Huey T. / Nielsen F. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Berrettini J. / Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Huey T. / Nielsen F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Berrettini J. / Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Huey T. / Nielsen F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

2. Taylor Fritz / Tommy Paul vs [2] Simone Bolelli / Andres Molteni (non prima ore: 13:30)



ATP ATP Cagliari Fritz T. / Paul T. Fritz T. / Paul T. 0 2 Bolelli S. / Molteni A. Bolelli S. / Molteni A. 6 6 Vincitore: Bolelli S. / Molteni A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Bolelli S. / Molteni A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-5 → 2-6 Fritz T. / Paul T. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 Bolelli S. / Molteni A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Fritz T. / Paul T. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-2 → 2-3 Bolelli S. / Molteni A. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Fritz T. / Paul T. 15-0 40-0 1-1 → 2-1 Bolelli S. / Molteni A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Fritz T. / Paul T. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Bolelli S. / Molteni A. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 0-6 Fritz T. / Paul T. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 Bolelli S. / Molteni A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-3 → 0-4 Fritz T. / Paul T. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-2 → 0-3 Bolelli S. / Molteni A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Fritz T. / Paul T. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

3. Marco Cecchinato / Stefano Travaglia vs Federico Coria / Daniel Evans