Rafa Nadal visita le nuove strutture della sua Accademia (Video)

Rafa Nadal non è solo uno dei più grandi tennisti di ogni epoca, ma sta diventando anche un marchio di successo e qualità. Un esempio concreto, l’Accademia che porta il suo nome, sita a Maiorca e diretta da zio Toni. La struttura è una vera eccellenza, diventata in pochi anni un punto di riferimento a livello mondiale per il tennis Pro e giovanile. Molti junior promettenti arrivano da tutto il mondo, affidando alla competenza di Toni Nadal e tutto il suo staff il percorso di crescita verso il tennis professionistico; come molti professionisti affermati, a caccia di una struttura di livello per l’allenamento.

Un successo continuo che ha spinto a costruire nuove strutture ed ampliamenti, con molti lavori in corso nonostante i problemi legati alla pandemia.

In un video pubblicato dal canale ufficiale dell’Accademia, Rafa in persona entra in una delle nuove strutture coperte, armato di caschetto protettivo e l’immancabile racchetta.

Ecco qua il video completo:



