Roland Garros: il governo francese pensa ad uno slittamento di qualche giorno. Gilles Moretton”ma se andassimo in lockdown totale per due mesi, ovviamente dovremo prendere dellele misure, la peggiore è la cancellazione definitiva”

Il governo francese ha discusso di un possibile ritardo di qualche giorno del Roland Garros 2021 che si dovrebbe tenere dal 23 Maggio al 6 giugno, con le qualificazioni che dovrebbero iniziare una settimana prima.

Gilles Moretton, il nuovo presidente della French Tennis Federation (FFT), ha dichiarato, “ma se andassimo in lockdown totale per due mesi, ovviamente dovremo prendere dellele misure, la peggiore è la cancellazione definitiva, ma non voglio nemmeno pensare a questa ipotesi”.