Masters 1000 Monte Carlo: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Musetti entra nelle quali

Questa la situazione del torneo Masters 100 di Monte Carlo. Come da alcune settimane al momento la lista delle quali non scala (lista congelata) ma scalerà, come già capitato in passato, nelle prossime ore.

(Clicca per vedere l'entry list) Monte Carlo (ATP) Inizio torneo: 11/04/2021 | Ultimo agg.: 07/04/2021 10:10 Main Draw (cut off: 48 - Data entry list: 06/04/21 - Special Exempts: 0/0) 1. Djokovic

Djokovic 2. Medvedev

Medvedev 3. Nadal

Nadal 4. Thiem

Thiem 5. Tsitsipas

Tsitsipas 7. Zverev

Zverev 8. Rublev

Rublev 9. Schwartzman

Schwartzman 10. Berrettini

Berrettini 11. Bautista Agut

Bautista Agut 13. Goffin

Goffin 14. Monfils

Monfils 15. Carreno Busta

Carreno Busta 16. Dimitrov

Dimitrov 17. Fognini

Fognini 18. Auger-Aliassime

Auger-Aliassime 20. Garin

Garin 21. Wawrinka

Wawrinka 21. Wawrinka

Wawrinka 22. Khachanov

Khachanov 23. de Minaur

de Minaur 24. Coric

Coric 24. Coric

Coric 25. Ruud

Ruud 26. Lajovic

Lajovic 27. Isner

Isner 27. Isner

Isner 28. Evans

Evans 29. Humbert

Humbert 30. Fritz

Fritz 31. Paire

Paire 32. Sinner

Sinner 33. Krajinovic

Krajinovic 34. Mannarino

Mannarino 35. Hurkacz

Hurkacz 36. Basilashvili

Basilashvili 37. Sonego

Sonego 38. Opelka

Opelka 39. Struff

Struff 40. Millman

Millman 41. Nishikori

Nishikori 42. Karatsev

Karatsev 43. Bublik

Bublik 44. Fucsovics

Fucsovics 45. Cilic

Cilic 46. Kecmanovic

Kecmanovic 47. Ramos-Vinolas

Ramos-Vinolas 48. Pella Alternates 1. Gasquet (49)

Gasquet (49) 2. Kyrgios (50)

Kyrgios (50) 3. Paul (51)

Paul (51) 4. Davidovich Fo (52)

Davidovich Fo (52) 5. Chardy (53)

Chardy (53) 6. Djere (54)

Djere (54) 7. Thompson (55)

Thompson (55) 8. Andujar (57)

Andujar (57) 9. Bedene (59)

Bedene (59) 10. Norrie (61)

Norrie (61) 11. Lopez (62)

Lopez (62) 12. Nishioka (64)

Nishioka (64) 13. Tsonga (66)

Tsonga (66) 14. Simon (67)

Simon (67) 15. Travaglia (68)

Travaglia (68) 16. Vesely (69)

Vesely (69) 17. Verdasco (70)

Verdasco (70) 18. Koepfer (71)

Koepfer (71) 19. Cuevas (72)

Cuevas (72) 20. Herbert (73)

Herbert (73)