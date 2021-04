Elina Svitolina giocherà il Playoff di Billie Jean King Cup contro il Giappone

Elina Svitolina, numero cinque del ranking WTA in singolare, prenderà parte al Playoff di Billie Jean King Cup tra Ucraina e Giappone, in programma tra il 16 e il 17 aprile 2021 sui campi in terra battuta outdoor di Chornomorsk. Oltre a lei, sono state convocate anche Marta Kostyuk, Katarina Zavatska, Nadiia Kichenok e Lyudmyla Kichenok.

Svitolina, grande protagonista con la maglia della Nazionale nel febbraio 2020 negli incontri del Group I vinti con Bulgaria e Croazia prima dello spareggio promozione con l’Estonia, ha un bilancio di dodici vittorie e otto sconfitte in singolare nella competizione a squadre mentre non ha mai vinto un incontro di doppio (due sconfitte in altrettante partite disputate).

A spingere Svitolina a prendere parte al tie con il Giappone dovrebbe essere stato anche in cambio di sede: inizialmente la sfida si sarebbe dovuta disputare a Miki, ma vista la situazione legata all’emergenza Covid-19 si è poi deciso per una inversione di campo con l’Ucraina a rivestire il ruolo di nazione ospitante. Visto il periodo dell’anno, molto difficilmente Svitolina si sarebbe sobbarcata una trasferta in Giappone per disputare un incontro di Playoff.

Per quanto concerne la Nazionale asiatica, non sono stati ancora resi noti i nomi delle tenniste convocate.