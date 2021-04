ITF Bellinzona e Cordoba: I Main Draw

ITF BELLINZONA(Sui 60k terra)

[1] Oceane Dodin vs TBD

Julia Grabher vs TBD

Maryna Zanevska vs TBD

[14] Na-Lae Han vs TBD

[10] Jia-Jing Lu vs TBD

Tereza Mrdeza vs Tena Lukas

Sebastianna Scilipoti vs Valentina Ryser

[8] Mona Barthel vs TBD

[4] Elena Gabriela Ruse vs TBD

Tessah Andrianjafitrimo vs Anna Bondar

Bianca Turati vs Elitsa Kostova

[15] Isabella Shinikova vs TBD

[11] Martina Di giuseppe vs TBD

Kathinka Von deichmann vs Ekaterine Gorgodze

Ylena In-albon vs TBD

[5] Anhelina Kalinina vs TBD

[6] Cagla Buyukakcay vs TBD

Reka-Luca Jani vs TBD

Dalma Galfi vs TBD

[9] Yuki Naito vs TBD

[16] Rebecca Marino vs TBD

Joanne Zuger vs TBD

Jule Niemeier vs TBD

[3] Xiyu Wang vs TBD

[7] Antonia Lottner vs TBD

Simona Waltert vs Amandine Hesse

Alexandra Eala vs TBD

[12] Laura-Ioana Paar vs TBD

[13] Jana Fett vs TBD

Chihiro Muramatsu vs TBD

Eva Guerrero alvarez vs Valeria Savinykh

[2] Katarina Zavatska vs TBD

ITF CORDOBA(Arg 25k terra)

in attesa…