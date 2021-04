Parlano Jannik Sinner e Hubert Hurkacz finalista e vincitore di Miami (con il video della finale)

Jannik Sinner : “Prima di tutto complimenti a te, sei probabilmente il mio migliore amico nel tour e spero che giocheremo ancora il doppio insieme. Ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questo torneo in un tempo triste per quello che succede del mondo. E’ bello aver rivisto un po’ di pubblico in tribuna: per noi giocatori è sempre molto importante. Sono state due settimane fantastiche: oggi non era la mia giornata”, ha aggiunto rivolgendosi al suo team.

Hubert Hurkacz : “Sei un giocatore fantastico ed una persona fantastica. Hai fatto un grandissimo lavoro anche tu questa settimana. Grazie a tutti quelli che sono venuti a fare il tifo per noi”.