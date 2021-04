ATP 250 Cagliari: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani

Tabellone Quali – Cagliari

(1) Kovalik, Jozef vs Jaziri, Malek

Viola, Matteo vs (5) Nakashima, Brandon

(2) Stebe, Cedrik-Marcel vs Ebden, Matthew

Gabashvili, Teymuraz vs (6) Huesler, Marc-Andrea

(3) Nagal, Sumit vs Pellegrino, Andrea

Janvier, Maxime vs (7) Cressy, Maxime

(4) Rodionov, Jurij vs (WC) Forti, Francesco

(WC) Berrettini, Jacopo vs (8) Broady, Liam

Campo Centrale – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Sumit Nagal vs Andrea Pellegrino

2. [4] Jurij Rodionov vs [WC] Francesco Forti

3. [2] Cedrik-Marcel Stebe vs Matthew Ebden

Campo 14 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Jacopo Berrettini vs [8] Liam Broady

2. Matteo Viola vs [5] Brandon Nakashima

3. Teymuraz Gabashvili vs [6] Marc-Andrea Huesler

Campo 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Maxime Janvier vs [7] Maxime Cressy

2. [1] Jozef Kovalik vs Malek Jaziri