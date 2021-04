Da Cagliari: Salvatore Caruso fermato da un problema intestinale. Ecco tutte le wild card Md e Qualificazioni. Matteo Berrettini ritorna in campo in doppio

Cambia una delle tre wild card per il main draw del Sardegna Open, ATP 250 che si disputa sui campi in terra rossa del Tennis Club Cagliari dal 4 all’11 aprile. Con il ritiro di Salvatore Caruso, n.75 ATP (infezione intestinale), infatti, Lorenzo Musetti, n.94 ATP entra direttamente in tabellone dove sono presenti anche Lorenzo Sonego (n.34 ATP) e Stefano Travaglia (n.70 ATP). La wild card del Next Gen toscano è stata quindi assegnata a Federico Gaio, n.142 del ranking. Ricordiamo che le alttre due erano andate a Thomas Fabbiano, n.178 del ranking, e Giulio Zeppieri, n.321 del ranking.

Sabato alle 13 al Tc Cagliari il sorteggio del tabellone principale.

Rese note anche le wild card per il torneo di qualificazioni, le cui sfide inizierano proprio a Pasqua: sono state assegnate a Jacopo Berrettini, n.493 del ranking (fratello minore del top player Matteo con il quale è in gara nel doppio), e a Francesco Forti, n.442 del ranking.

Proprio Matteo Berrettini riprende a giocare dopo l’infortunio all’Australian Open. Giocherà in doppio al Sardegna Open a Cagliari con il fratello Jacopo. “Il mio recupero sta procedendo bene e insieme al mio team stiamo facendo il lavoro per tornare ai massimi livelli, con cautela”.

Dichiara Matteo: “Prima di tutto vorrei ringraziare la Federazione Italiana Tennis per aver riservato a me e mio fratello Jacopo la wild card per il torneo di doppio a Cagliari”.

È sempre fantastico giocare un evento ATP a casa nostra in Italia e farlo al fianco di mio fratello lo renderà ancor più importante – ha aggiunto -. Il mio recupero sta procedendo bene e insieme al mio team stiamo facendo il lavoro per tornare ai massimi livelli, con cautela. Non vedo l’ora di arrivare a Cagliari!”.