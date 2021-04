Djokovic preparerà il Roland Garros senza giocare il Masters 1000 di Madrid?

Il calendario di Novak Djokovic è sempre più definito e ci sono alcune sorprese nei piani del numero uno del mondo.

Il serbo non ha l’intenzione di disputare il Masters 1000 di Madrid, anche se dorebbe difendere il trofeo che ha vinto nel 2019 (nel 2020, l’evento non ha avuto luogo).

Secondo il quotidiano serbo ‘Blic’, questa decisione è stata presa perchè Djokovic giocherà il ‘suo’ ATP 250 a Belgrado, quindi sacrificherà uno dei tornei che gioca di solito. In questo modo, lo schema che ora appare nei piani di Nole include la partecipazione al Masters 1000 di Monte-Carlo, l’ATP 250 di Belgrado e il Masters 1000 di Roma prima del Roland Garros, anche se le informazioni non sono ancora ufficiali.

Questa pianificazione è anche resa più forte dalla formula di classifica che esiste in questo momento nel circuito ATP. Anche se non difenderà il titolo a Madrid, Djokovic perderà solo 500 punti, che certamente pesa sulla decisione di non giocare nella capitale spagnola e andare, per esempio, a Monte-Carlo, dove difende solo i quarti di finale.