ATP Marbella: Wild card a sorpresa per Fabio Fognini. Invito anche a Rune. Nelle quali wild card a Leo Borg

Fabio Fognini ha ricevuto una wild card per il tabellone principale del torneo ATP 250 di Marbella in programma la prossima settimana.

L’azzurro, che aveva richiesto una wild card a Cagliari come annunciato da Binaghi due settimane fa, alla fine ha deciso di disputare il torneo spagnolo.

Invito anche a Holger Rune. Nelle qualificazioni wild card a Leo Borg.