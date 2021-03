Video del Giorno: Si gioca solo di diritto!

Alcuni giocatori sono spesso in difficoltà perchè non hanno un buon rovescio, ma il giovane nordamericano Teodor Davidov, che sta gareggiando questa settimana in uno dei migliori tornei U-12 negli Stati Uniti, l’Adidas Easter Bowl organizzato dall’USTA, no!

Il giovane colpisce dritti su entrambi i lati del campo, cambiando costantemente mano, anche al servizio, rendendolo completamente imprevedibile per chi lo affronta.