La rettifica di Giovanni Torresi sulle dichiarazioni rilasciate su Gianluigi Quinzi

Ci ha scritto il maestro Giovanni Torresi per rettificare le dichiarazioni rilasciate su Gianluigi Quinzi al sito Vivere Camerino.

“Salve , sono Giovanni Torresi, ho letto il vostro articolo circa le mie dichiarazioni su Gianluigi Quinzi e non le ho trovate pienamente rispondenti. Chiedo quindi cortesemente una rettifica. quello che ho risposto alla domanda su perché Quinzi non è riuscito a diventare un giocatore tra i primi al Mondo ” il Tennis è uno Sport dove è estremamente difficile arrivare ai vertici Mondiali, non sempre i giovani molto promettenti, come Gianluigi e molti altri, riescono poi a raggiungere i livelli che ci si aspettava. I motivi possono essere tanti e a volte imprevedibili, Gianluigi è un ragazzo che ho visto giocare fin da piccolo seguendolo nel suo percorso tennistico giovanile culminato con la vittoria a Wimbledon junior, tutti speravamo in una sua continua ascesa e purtroppo non è stato cosi.” Questo è quanto dichiarato al Giornalista di Vivere Camerino che mi legge in allegato e può confermare. Saluti, Giovanni Torresi”.

Per dovere di cronaca noi non abbiamo cambiato nulla sulle dichiarazioni di Torresi rilasciate da quel sito.

Ora quella parte risulta cancellata interamente.

Questo era il pezzo che abbiamo preso dall’intervista.