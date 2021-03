Benoit Paire: “Vogliono sospendermi? Non ho il diritto di essere qui? Io do il mio massimo”

Benoit Paire è stato ieri battuto facilmente al secondo turno del torneo Masters 1000 di Miami dal nostro Lorenzo Musetti e le critiche sono rapidamente tornate.

Il francese è stato ancora una volta accusato di mettere poco impegno in campo, tuttavia, Benoit ha un’altra opinione. “Vogliono sospendermi? Non ho il diritto di essere qui? Io do il mio massimo, è solo che a volte il mio massimo non è sufficiente per vincere. Non vedo alcun motivo per essere sospeso”, ha detto in delle dichiarazioni raccolte da L’Equipe.

Paire ha parlato di come vive la sua vita al di fuori dal tennis. “Vivo la mia vita come voglio. Vi sbagliate a preoccuparvi. Vado a casa, vedo la mia famiglia e i miei amici, faccio una passeggiata con il mio cane e non guardo nessuna partita di tennis, non mi interessa”, ha concluso.